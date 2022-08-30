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Кубок России

Игроки 2Drots лишь в серии пенальти уступили «Текстильщику»

 
30 Августа 2022 • 18:06 Комментировать
Текстильщик
2:1
2DROTS
окончен

Медийная команда 2Drots снова не проиграла профессиональному сопернику в Фонбет Кубке России. В споре с «Текстильщиком» из Иванова блогеры выглядели очень неплохо и сыграли со счетом 1:1 в основное время. Игроки 2Drots повели на 26-й минуте, затолкав мяч в сетку. Отличился Илья Сальников. Соперник отыгрался в начале второго тайма после ряда передач в касание, последний удар нанес Илья Карпук. В серии пенальти точнее были футболисты из Иванова.

Протокол игры  
Текстильщик

1:1

(пен. 5:3)

2DROTS
  26' (0:1)
(1:1) 57'  
Яворский НикитаКлимов ИгорьТеняев АлександрВазитдинов РустамЕлисеев АлександрКосянчук РоманМацхарашвили НикитаЛях АндрейЖиронкин ВиталийСелеменев ИванКарлук Илья
Запасные: Кашинцев ТимофейХусаинов ДамирБатов МаксимШилов ДмитрийСедов ДаниилГилилов Филип АнтонКалугин Олег
Гудаев ДенисСтепанов АлександрСальников Илья IIМанаев СтаниславСтепанов Александр РомановичТалабко АртемЯрошенко АлександрОслоновский ВладиславКоротаев Владислав
30 августа. Стадион "Stadion Tekstilshchik (Ivanovo)".

Видео

Текстильщик - 2Drots. 0:1. Гол Ильи Сальникова (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
Текстильщик - 2Drots. 0:1. Гол Ильи Сальникова (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
Текстильщик - 2Drots. 1:1. Гол Ильи Карпука (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
Текстильщик - 2Drots. 1:1. Гол Ильи Карпука (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
Текстильщик - 2Drots. Серия пенальти (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
Текстильщик - 2Drots. Серия пенальти (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол

 

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Текстильщик 2DROTS
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