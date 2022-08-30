Игроки 2Drots лишь в серии пенальти уступили «Текстильщику»

Медийная команда 2Drots снова не проиграла профессиональному сопернику в Фонбет Кубке России. В споре с «Текстильщиком» из Иванова блогеры выглядели очень неплохо и сыграли со счетом 1:1 в основное время. Игроки 2Drots повели на 26-й минуте, затолкав мяч в сетку. Отличился Илья Сальников. Соперник отыгрался в начале второго тайма после ряда передач в касание, последний удар нанес Илья Карпук. В серии пенальти точнее были футболисты из Иванова.

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