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Кубок России

«Амкал» и 2DROTS примут участие в Кубке России

22 Июля 2022 • 16:48 Комментировать

Медийные футбольные клубы «Амкал» и 2DROTS сыграют в предстоящем Кубке России. Об этом информирует «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что «Амкал» и победитель первого сезона Медийной футбольной лиги, которым стала команда 2DROTS, смогут принять участие в национальном Кубке.

Клубы начнут свой путь в 1/256 финала, об этом сообщил один из создателей 2DROTS Евгений Бабенко.

В финале первого сезона Медиалиги 2DROTS одолел Basement с крупным счетом 4:0. Второй сезон турнира пройдет осенью и продлится в течение трех месяцев. Уже известно, что в розыгрыше примут такие экс-футболисты, как Евгений Алдонин, Роман Павлюченко, Андрей Ещенко и многие другие.

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Евро-Футбол.Ру,
Кубок России Амкал Медийная Футбольная лига 2DROTS Евгений Бабенко
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