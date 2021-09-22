Алексей Кузнецов заявил о желании играть в Европе

Вратарь «Уфы» Алексей Кузнецов после победы над «Легион-Динамо» в Кубке России (1:1, 2:0 – по пенальти) сравнил себя с бывшим голкипером «Спартака» Антоном Митрюшкиным.

25-летний страж ворот уфимцев в послематчевой серии отразил все 4 удара с одиннадцатиметровой отметки.

«Митрюшкин на чемпионате Европы вытаскивал пенальти, а я только в Кубке. До сих пор поздравляем друг друга с праздниками», - сказал в интервью Sport24 Алексей Кузнецов.

Голкипер «Уфы» добавил, что у него есть амбиции последовать примеру Митрюшкина, играющего за «Динамо» Дрезден, и также отправиться в Европу.