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Алексей Кузнецов заявил о желании играть в Европе

22 Сентября 2021 • 20:53 Комментировать
Легион-Динамо
1:1
Уфа
окончен после пенальти

Вратарь «Уфы» Алексей Кузнецов после победы над «Легион-Динамо» в Кубке России (1:1, 2:0 – по пенальти) сравнил себя с бывшим голкипером «Спартака» Антоном Митрюшкиным.

25-летний страж ворот уфимцев в послематчевой серии отразил все 4 удара с одиннадцатиметровой отметки.

«Митрюшкин на чемпионате Европы вытаскивал пенальти, а я только в Кубке. До сих пор поздравляем друг друга с праздниками», - сказал в интервью Sport24 Алексей Кузнецов.

Голкипер «Уфы» добавил, что у него есть амбиции последовать примеру Митрюшкина, играющего за «Динамо» Дрезден, и также отправиться в Европу.

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Евро-Футбол.Ру,
Кубок России Уфа Динамо Дрезден Антон Митрюшкин Легион-Динамо Алексей Кузнецов
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окончен после пенальти Легион-Динамо 1:1 Уфа
окончен Ленинградец 0:2 Краснодар
окончен Кайрат Москва 0:3 Ахмат
окончен Знамя Ногинск 0:10 Крылья Советов
Идет 0 минута Саранск 2:1 Химки
окончен Динамо Брянск 1:6 Арсенал Тула
окончен Динамо Ставрополь 0:6 Динамо Москва
Идет 0 минута Чайка 1:0 Ростов
23.09  14:15 Зенит-Ижевск ... ЦСКА Москва 11 6 1.23
23.09  18:00 Торпедо Владимир ... Урал 8.2 4.5 1.38
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