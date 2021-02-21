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Матч «Уфа» - «Урал» перенесён на 3 марта

21 Февраля 2021, 18:28,

Матч 1/8 финала Кубка России между «Уфой» и «Уралом» перенесён с 22 февраля на 3 марта, сообщает пресс-служба РФС.

Причиной переноса являются сложные погодные условия. Ожидается, что завтра, 22 февраля, температура в Уфе составит минус двадцать градусов.

Уже в субботу, 27 февраля, «Уфа» в рамках российской Премьер-лиги сыграет на выезде с «Химками». «Урал» же 28 февраля в гостях сыграет с «Краснодаром».

После девятнадцати туров подопечные Рахимова занимают лишь пятнадцатую строчку в турнирной таблице российской Премьер-лиги, а «Урал» расположился на двенадцатом месте в чемпионате.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Урал, Уфа
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