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​Кубковый матч «Уфа» - «Урал», вероятно, перенесут

21 Февраля 2021, 10:01,

Матч 1/8 финала Кубка России между «Уфой» и «Уралом», вероятно, придётся переносить. Если обратиться к прогнозам погоды, то можно обнаружить неутешительную ситуацию. На протяжении дня понедельника столбик термометра в Уфе не будет подниматься выше отметки в минус двадцать градусов. Согласно регламенту, при понижении температуры воздуха до минус пятнадцати градусов может быть принято решение о переносе поединка.

Матч между «Уфой» и «Уралом» запланирован на понедельник. Согласно расписанию, команды должны услышать стартовый свисток рефери в полдень по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Урал, Уфа
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