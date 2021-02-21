​Кубковый матч «Уфа» - «Урал», вероятно, перенесут

Матч 1/8 финала Кубка России между «Уфой» и «Уралом», вероятно, придётся переносить. Если обратиться к прогнозам погоды, то можно обнаружить неутешительную ситуацию. На протяжении дня понедельника столбик термометра в Уфе не будет подниматься выше отметки в минус двадцать градусов. Согласно регламенту, при понижении температуры воздуха до минус пятнадцати градусов может быть принято решение о переносе поединка.

Матч между «Уфой» и «Уралом» запланирован на понедельник. Согласно расписанию, команды должны услышать стартовый свисток рефери в полдень по московскому времени.