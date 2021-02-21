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​Матч «Уфа» - «Урал» перенесён

21 Февраля 2021, 14:53,

Как и ожидалось, кубковый матч между «Уфой» и «Уралом» был перенесён из-за сильных морозов. Команды должны были сыграть в понедельник, двадцать второго февраля. В этот день столбик термометра в Уфе, если верить прогнозу погоды, не поднимется выше, чем до отметки в минус двадцать градусов. Играть в футбол на улице в таких условиях опасно.

Информацию о переносе игры для sport24 уже подтвердил президент «Урала» Григорий Иванов. Он сообщил, что команда осталась в Екатеринбурге.

В ближайшее время должно быть принято решение о том, когда «Уфа» и «Урал» всё же сразятся за путёвку в четвертьфинал национального кубка.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Урал, Уфа
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