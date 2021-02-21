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Сабитов: «Оркестр «Зенита» должен уметь играть и джаз, и рок, и диско»

21 Февраля 2021, 10:00,

Бывший наставник юношеской сборной России, нынешний тренер «Риги» Равиль Сабитов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил матч 1/8 финала Кубка России «Зенит» – «Арсенал» (1:2).

- «Арсенал» полностью переиграл «Зенит». Тульская команда была на поле свежее, увереннее, опаснее по голевым моментам и одержала заслуженную, на мой взгляд. победу. Не скажешь, что гости окопались у своих ворот и думали только о том, как отбиваться. Наоборот, «Арсенал» показал на удивление очень хорошую и содержательную игру. Почти никто не мог подумать, что «Зенит», мало пропускавший на подготовительных сборах, пропустит от «Арсенала» два мяча, да ещё и на своём поле.

В «Зените» собрана группа индивидуально сильных футболистов – своеобразный оркестр. Условно, у них есть хорошие музыкальные инструменты – барабаны, духовые, органы и так далее. Все они идеальны в своём профиле. Но как сделать так, чтобы они заиграли в унисон и начали вместе творить блестящую музыку, которая нравилась бы народу? «Зенит» должен уметь играть и джаз, и рок, и диско, успешно использовать разные вариации в зависимости от соперников
Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
Теги: Зенит, Арсенал Тула, Кубок России, Равиль Сабитов
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Комментарии (1)
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Кар Карыч
21 Февраля 2021, 10:06

Хотя бы гаммы уверенно выполняли эти оркестранты во главе с флейтистом. Хе-хе...

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