Адиев: «После следующих двух игр мы будем понимать, на что можем претендовать»

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев осторожно высказался о пути своей команды в отборочной группе на Евро-2024.

«До выхода на чемпионат Европы ещё очень далеко. Я не мыслю такими мерками, так как впереди у нас есть две игры — против Сан-Марино и Северной Ирландии», - заявил Адиев Sport24, добавив, что после них у него и у его команды уже сформируется понимание о том, на что что сборная Казахстана может претендовать.

Напомним, что вчера казахстанцы обыграли дома сборную Дании – 3:2. Вместе с ними в группе Н выступают команды Словении, Финляндии, Северной Ирландии и Сан-Марино.