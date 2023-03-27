Адиев рассказал о важности Зайнутдинова для сборной Казахстана

Магомед Адиев, наставник сборной Казахстана, высказался о важности футболиста ЦСКА Бактиёра Зайнутдинова для национальной команды.

«В первом матче со Словенией он вышел на тридцать минут. В матче с Данией дали ему выйти с начала матча, но по факту сколько сможет вытянуть. Рады, что большую часть матча сыграл и забил гол», — заявил главный тренер в интервью изданию Sport24.

По словам специалиста, Зайнутдинов является большим профессионалом, а его нахождение на поле значит многое для сборной. Также Адиев отметил, что он обсуждал возвращение Бактиёра в команду из-за кондиций игрока после травмы.

Напомним, что Бактиёр Зайнутдинов выступает за сборную Казахстана с 2018 года, проведя в её футболке 28 матчей и забив 11 голов.