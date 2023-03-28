Адиев: «Алип всегда на довольно хорошем уровне выступает в сборной»

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев высказался о защитнике национальной команды Нуралы Алипе.

Специалист заявил, что 23-летний спортсмен является ключевым защитником казахстанской команды, а также добавил, что доволен игрой футболиста в матче со сборной Дании (3:2).

«Алип всегда на довольно хорошем уровне выступает в сборной. Не подлежит сомнению его место в сборной Казахстана», - приводит слова Адиева «РБ Спорт».

В матче со сборной Дании сборная Казахстана к 73-й минуте уступала со счётом 0:2. На 89-й минуте противостояния казахские футболисты сумели вырвать победу.