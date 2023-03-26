Сенсация дня: сборная Казахстана победила Данию, по ходу матча уступая в два гола

В квалификации чемпионата Европы стартовал второй тур, и сразу же с сенсации. Датчане были явными фаворитами в матче с Казахстаном и с первых минут пошли в атаку. Йоаким Меле с линии штрафной не смог пробить мимо голкипера. А Расмус Хёйлунн после длиннющего паса на ход оторвался от защитника и послал мяч в сетку. Миккель Дамсгор блеснул дриблингом, его удар был парирован, но Хёйлунн его добавил в цель. Скандинавы продолжали атаковать, но провалили заключительную четверть. Абзал Бейсебеков метров с 13 попал в штангу. Бактиёр Зайнутдинов с пенальти отыграл один мяч, голкипер не угадал направление удара. Перед финальным свистком сверхдальний удар Асхата Тагыбергена получился в девятку - 2:2. Еще одна атака, и после подачи слева Абат Аймбетов головой забил третий гол. Победа Казахстана до начала матча оценивались коэффициентом 19.00.