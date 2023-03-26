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Чемпионат Европы по футболу 2024

Сенсация дня: сборная Казахстана победила Данию, по ходу матча уступая в два гола

26 Марта 2023 • 18:08 Комментировать (2)
Казахстан
3:2
Дания
окончен

В квалификации чемпионата Европы стартовал второй тур, и сразу же с сенсации. Датчане были явными фаворитами в матче с Казахстаном и с первых минут пошли в атаку. Йоаким Меле с линии штрафной не смог пробить мимо голкипера. А Расмус Хёйлунн после длиннющего паса на ход оторвался от защитника и послал мяч в сетку. Миккель Дамсгор блеснул дриблингом, его удар был парирован, но Хёйлунн его добавил в цель. Скандинавы продолжали атаковать, но провалили заключительную четверть. Абзал Бейсебеков метров с 13 попал в штангу. Бактиёр Зайнутдинов с пенальти отыграл один мяч, голкипер не угадал направление удара. Перед финальным свистком сверхдальний удар Асхата Тагыбергена получился в девятку - 2:2. Еще одна атака, и после подачи слева Абат Аймбетов головой забил третий гол. Победа Казахстана до начала матча оценивались коэффициентом 19.00.

Протокол игры  
Казахстан3:2Дания
  21'Хёйлунн Расмус (0:1)
  36'Хёйлунн Расмус (0:2)
(1:2) Зайнутдинов Бактиёр73'  
(2:2) Тагыберген Асхат86'  
(3:2) Аймбетов Абат89'  
Шацкий Игорь  90'Малый Сергей 46' (Ерланов Темирлан ( 46') Марочкин АлександрАлип НуралыГабышев Михаил 34' (Скворцов Лев ( 34') Вороговский ЯнЗайнутдинов Бактиёр 79' (Аймбетов Абат ( 79'  89'  90') Бейсебеков Абзал 83' (Дарабаев Аслан ( 83'  90') Тагыберген АсхатОразов РамазанСамородов Максим 79' (Исламхан Бауыржан ( 79')
Запасные: Жаксылыков АйбарЖумабек АбылайханКаиров БагдатПокатилов СтасДосмагамбетов ТимурШайзада БекханКенесов Арман
Шмейхель КасперБах Александр 65' (Биллинг Филип ( 65') Кьяер СимонНельссон ВикторМеле Йоаким 83' (Кристенсен Расмус ( 83') Хёйбьерг Пьер-ЭмильНоргор КристианЙенсен Матиас 65' (Стрюгер-Ларсен Йенс ( 65') Винд Йонас 87' (Брайтвайт Мартин ( 87') Хёйлунн Расмус  90'Дамсгор Миккель 65' (Дарами Мохаммед ( 65')
Запасные: Йоргенсен Матиас ЗанкаРённов ФредерикЙелерт ЭлиасДрейер АндерсИнгвартсен МаркусЮлманд МортенХермансен Мадс
26 марта. Стадион "Астана-Арена" (Астана).

 

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Комментарии (2)
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attaboy
26 Марта 2023 в 19:04
Да, это не Иран 🙄
Azamat777
26 Марта 2023 в 18:32
Молодцы!!!Алга Казахстан!!!
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