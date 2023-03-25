Тарханов рассказал, за какими сборными будет следить в квалификации на Евро

Российский специалист Александр Тарханов рассказал, что постарается следить за квалификацией на чемпионат Европы 2024 года, однако особое внимание он уделит нескольким командам из бывшего СССР – это сборные Казахстана, Армении и Грузии.

«Уделю им особое внимание, ибо выйти в финальную часть чемпионата Европы им будет тяжело», - цитирует Тарханова Vprognoze.ru.

Напомним, что сборная Казахстана позавчера дома потерпела неудачу в матче против не самой сильной европейской команды – сборной Словении (1:2).

«Плюс в одной группе с казахами выступает сильная команда Дании», - добавил специалист.