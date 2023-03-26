Наставник сборной Казахстана прокомментировал победу над датчанами

Сборная Казахстана выдала сенсацию во втором туре отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года. Она одержала волевую победу над датчанами - проигрывая 0:2, казахские игроки выиграли 3:2. Наставник команды Магомед Адиев прокомментировал события игры.

- Конечно, мы рады, что выиграли. После неприятного поражения дома мы в какой-то мере задолжали своим болельщикам. Во втором тайме мы уже стали легче взаимодействовать и склонили чашу весов в свою сторону, - цитирует слова игрока Sports.kz.

В следующем, третьем туре отборочного цикла Евро-2024 сборная Казахстана сыграет на выезде с командой Сан-Марино.