«Фенербахче» уступил дома «Юниону», но выбил бельгийцев

После победы со счётом 3:0 в Бельгии «Фенербахче» дома расслабленно сыграл против «Юниона» и даже позволил сопернику острее атаковать. Судьбу этого матча решил удар головой Матиаса Расмуссена головой после навеса Лоика Лапуссена. Команда из Сент-Жиллуаза была сильнее в этой схватке, но из Лиги конференций выбывает.