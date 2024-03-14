«Фенербахче» уступил дома «Юниону», но выбил бельгийцев

После победы со счётом 3:0 в Бельгии «Фенербахче» дома расслабленно сыграл против «Юниона» и даже позволил сопернику острее атаковать. Судьбу этого матча решил удар головой Матиаса Расмуссена головой после навеса Лоика Лапуссена. Команда из Сент-Жиллуаза была сильнее в этой схватке, но из Лиги конференций выбывает.
Протокол игры
|68'Расмуссен Матиас (0:1)
Эгрибайят Ирфан Джан• 87'Осайи-Самуэль Брайт•Джику Александер•Остерволде Джейден•Кадыоглу Ферди•Фред Сантос62' (Зайц Миха (62') •Юксек Исмаил• 38'Кавечи Ирфан62' (Тадич Душан (62') •Шиманьски Себастьян•Кент Райан76' (Яндаш Мерт Хакан (76'•Muhammet Dursun90') •Бачуайи Миши75' (Джеко Эдин (75')
Линднер Хайнц•Кастро-Монтес Алессио•Ванхутт Шарль•Матида Коки89' (Daniel Tshilanda (89') •Терхо Каспер•Амани Жан67' (Пуэртас Кэмерон (67') •Расмуссен Матиас•Садики Ноа•Лапуссен Лоик•Нильссон Хокан67' (Теклаб Хенок (67') •Эккерт Айенса Деннис 87'89' (Хугевельде Натан (89')
Запасные: Имбрехтс Йоахим•Морис Антони•Сайкс Росс
14 марта. Стадион "Фенербахче Шюкрю Сараджоглу".
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