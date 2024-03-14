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«Фенербахче» уступил дома «Юниону», но выбил бельгийцев

14 Марта 2024 • 22:43 Комментировать
Фенербахче
0:1
Юнион Сент-Жиллуаз

После победы со счётом 3:0 в Бельгии «Фенербахче» дома расслабленно сыграл против «Юниона» и даже позволил сопернику острее атаковать. Судьбу этого матча решил удар головой Матиаса Расмуссена головой после навеса Лоика Лапуссена. Команда из Сент-Жиллуаза была сильнее в этой схватке, но из Лиги конференций выбывает.

Протокол игры  
Фенербахче0:1Юнион Сент-Жиллуаз
  68'Расмуссен Матиас (0:1)
Эгрибайят Ирфан Джан  87'Осайи-Самуэль БрайтДжику АлександерОстерволде ДжейденКадыоглу ФердиФред Сантос 62' (Зайц Миха ( 62') Юксек Исмаил  38'Кавечи Ирфан 62' (Тадич Душан ( 62') Шиманьски СебастьянКент Райан 76' (Яндаш Мерт Хакан ( 76'Muhammet Dursun 90') Бачуайи Миши 75' (Джеко Эдин ( 75')
Запасные: Федай ЧагриЛивакович ДоминикДемир МухамметАкчичек ЮсуфЮндер ДженгизИмре Мухаммет
Линднер ХайнцКастро-Монтес АлессиоВанхутт ШарльМатида Коки 89' (Daniel Tshilanda ( 89') Терхо КасперАмани Жан 67' (Пуэртас Кэмерон ( 67') Расмуссен МатиасСадики НоаЛапуссен ЛоикНильссон Хокан 67' (Теклаб Хенок ( 67') Эккерт Айенса Деннис  87' 89' (Хугевельде Натан ( 89')
Запасные: Имбрехтс ЙоахимМорис АнтониСайкс Росс
14 марта. Стадион "Фенербахче Шюкрю Сараджоглу".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Фенербахче Юнион Сент-Жиллуаз

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