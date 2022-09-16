Капитан «Вест Хэма»: «Мы выиграли, несмотря на искусственный газон»

Лондонский «Вест Хэм» удачно начал свои выступления в Лиге конференций, «молотобойцы» переиграли в гостевом матче датский «Силькеборг», после того, как в первом туре англичане уверенно обыграли дома румынскую «ФКСБ», ранее известную как «Стяуа».

Успех своей команды прокомментировал ее капитан Деклан Райс, футболист английской сборной.

- В целом мы контролировали игру, хорошо двигали мяч, но разочарованы тем, что пропустили, еще и дважды. Это очень нехорошо. Тем не менее, мы выиграли, несмотря на искусственное поле, и это - самое важное, - цитирует английского футболиста BT Sport.



