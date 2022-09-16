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Лига конференций

Мойес: «Мы сделали дело»

 
16 Сентября 2022 • 03:17 Комментировать
Силькеборг
2:3
Вест Хэм
окончен

Лондонский «Вест Хэм» удачно начал свои выступления в Лиге конференций, «молотобойцы» переиграли в гостевом матче датский «Силькеборг», после того, как в первом туре англичане уверенно обыграли дома румынскую «ФКСБ», ранее известную как «Стяуа». Успех своей команды прокомментировал наставник Дэвид Мойес.

- Были вещи, которые мне понравились, было и то, что не понравилось. Мы справлялись с соперником большую часть времени, могли забить и четвертый гол. Но были моменты, когда игра становилась слишком нервной. К счастью, мы сделали дело, мы выиграли, - цитирует шотландского специалиста BT Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Дэвид Мойес
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окончен РФШ Рига 0:2 Хартс
окончен Силькеборг 2:3 Вест Хэм 7.60 4.60 1.42
окончен Кёльн 4:2 Словацко 1.28 5.60 10.50
окончен ФКСБ 0:0 Андерлехт
окончен Хапоэль Беэр-Шева 1:2 Вильярреал
окончен Партизан 1:1 Ницца 3.10 3.25 2.40
окончен Истанбул Башакшехир 3:0 Фиорентина 2.65 3.15 2.80
окончен Лех 4:1 Аустрия Вена
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