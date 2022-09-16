Мойес: «Мы сделали дело»

Лондонский «Вест Хэм» удачно начал свои выступления в Лиге конференций, «молотобойцы» переиграли в гостевом матче датский «Силькеборг», после того, как в первом туре англичане уверенно обыграли дома румынскую «ФКСБ», ранее известную как «Стяуа». Успех своей команды прокомментировал наставник Дэвид Мойес.

- Были вещи, которые мне понравились, было и то, что не понравилось. Мы справлялись с соперником большую часть времени, могли забить и четвертый гол. Но были моменты, когда игра становилась слишком нервной. К счастью, мы сделали дело, мы выиграли, - цитирует шотландского специалиста BT Sport.