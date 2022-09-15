«Вест Хэм» одержал волевую победу в матче с «Силькеборгом»

В группе В Лиги конференций «Вест Хэм» гостил у шведского «Силькеборга» и пропустил уже на пятой минуте. Англичане ответили тремя голами еще до перерыва - Мануэль Лансини, Джанлука Скамакка и Крэйг Доусон стали авторами точных ударов. Шведы вернули интригу на 75-й минуте - 2:3.

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