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Лига конференций

«Вест Хэм» одержал волевую победу в матче с «Силькеборгом»

 
15 Сентября 2022 • 23:56 Комментировать
Силькеборг
2:3
Вест Хэм
окончен

В группе В Лиги конференций «Вест Хэм» гостил у шведского «Силькеборга» и пропустил уже на пятой минуте. Англичане ответили тремя голами еще до перерыва - Мануэль Лансини, Джанлука Скамакка и Крэйг Доусон стали авторами точных ударов. Шведы вернули интригу на 75-й минуте - 2:3.

Протокол игры  
Силькеборг2:3Вест Хэм
(1:0) Куск Каспер5'  
  13'Лансини Мануэль (1:1)
  25'Скамакка Джанлука (1:2)
  38'Доусон Крэйг (1:3)
(2:3) Тенгстедт Сёрен75'  
Ларсен НиколайOliver SonneTobias Sahlquist  12'Феликс ЙоэльLukas Engel 46' (Клиттен Лукас ( 46') Тордарсон Стефан-ТейтюрБринк МаркAnders Klynge  22' 62' (Tonni Adamsen ( 62') Куск Каспер 62' (Sebastian Joergensen ( 62') Тенгстедт СёренХелениус Никлас 62' (Mads Kaalund III ( 62')
Запасные: Oscar HedvallАндэрс ДахлЧалышир АндреAndreas OggesenМаттссон ПеллеAlexander BuschЭстрём Робин
Ареола АльфонсЦоуфал ВладимирКерер ТилоДоусон КрэйгКрессуэлл Аарон  89'Райс Деклан 63' (Соучек Томаш ( 63') Лансини Мануэль 90' (Ковентри Конор ( 90') Эмерсон ПалмиериПакета Лукас 63' (Боуэн Джаррод ( 63') Корне Максвелл 86' (Форнальс Пабло ( 86') Скамакка Джанлука 63' (Бенрахма Саид ( 63')
Запасные: Огбонна АнджелоЗума КуртФабьянски ЛукашАнтонио МайклДаунс ФлиннРэндолф Даррен
15 сентября. Стадион "JYSK Park".

Видео

Силькеборг - Вест Хэм. 1:3. Гол Крэйга Доусона (видео). Лига конференций. Футбол
Силькеборг - Вест Хэм. 1:3. Гол Крэйга Доусона (видео). Лига конференций. Футбол
Силькеборг - Вест Хэм. 2:3. Гол Серена Тенгстетта (видео). Лига конференций. Футбол
Силькеборг - Вест Хэм. 2:3. Гол Серена Тенгстетта (видео). Лига конференций. Футбол
Силькеборг - Вест Хэм. 1:0. Гол Каспера Куска (видео). Лига конференций. Футбол
Силькеборг - Вест Хэм. 1:0. Гол Каспера Куска (видео). Лига конференций. Футбол
Силькеборг - Вест Хэм. 1:1. Гол с пенальти Мануэля Лансини (видео). Лига конференций. Футбол
Силькеборг - Вест Хэм. 1:1. Гол с пенальти Мануэля Лансини (видео). Лига конференций. Футбол
Силькеборг - Вест Хэм. 1:2. Гол Джанлуки Скамакки (видео). Лига конференций. Футбол
Силькеборг - Вест Хэм. 1:2. Гол Джанлуки Скамакки (видео). Лига конференций. Футбол

 

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Вест Хэм Силькеборг
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окончен Славия Прага 3:2 ФК Балкани
окончен Аполлон 1:3 Днепр-1
окончен Юргорден 3:2 Мольде
окончен РФШ Рига 0:2 Хартс
окончен Силькеборг 2:3 Вест Хэм 7.60 4.60 1.42
окончен Кёльн 4:2 Словацко 1.28 5.60 10.50
окончен ФКСБ 0:0 Андерлехт
окончен Хапоэль Беэр-Шева 1:2 Вильярреал
окончен Партизан 1:1 Ницца 3.10 3.25 2.40
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