«Вест Хэм» одержал волевую победу в матче с «Силькеборгом»

В группе В Лиги конференций «Вест Хэм» гостил у шведского «Силькеборга» и пропустил уже на пятой минуте. Англичане ответили тремя голами еще до перерыва - Мануэль Лансини, Джанлука Скамакка и Крэйг Доусон стали авторами точных ударов. Шведы вернули интригу на 75-й минуте - 2:3.
Протокол игры
|(1:0) Куск Каспер5'
|13'Лансини Мануэль (1:1)
|25'Скамакка Джанлука (1:2)
|38'Доусон Крэйг (1:3)
|(2:3) Тенгстедт Сёрен75'
Ларсен Николай•Oliver Sonne•Tobias Sahlquist• 12'Феликс Йоэль•Lukas Engel46' (Клиттен Лукас (46') •Тордарсон Стефан-Тейтюр•Бринк Марк•Anders Klynge 22'62' (Tonni Adamsen (62') •Куск Каспер62' (Sebastian Joergensen (62') •Тенгстедт Сёрен•Хелениус Никлас62' (Mads Kaalund III (62')
Ареола Альфонс•Цоуфал Владимир•Керер Тило•Доусон Крэйг•Крессуэлл Аарон• 89'Райс Деклан63' (Соучек Томаш (63') •Лансини Мануэль90' (Ковентри Конор (90') •Эмерсон Палмиери•Пакета Лукас63' (Боуэн Джаррод (63') •Корне Максвелл86' (Форнальс Пабло (86') •Скамакка Джанлука63' (Бенрахма Саид (63')
15 сентября. Стадион "JYSK Park".
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