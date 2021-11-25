​Вагнер Лав забил в прощальной игре за «Кайрат» - бразилец может вернуться в ЦСКА

В четверг «Кайрат» играет в Лиге конференций против швейцарского «Базеля». Эта игра станет последней за казахстанский клуб для форварда Вагнера Лава. Именно 37-летний бразилец открыл счёт, отправив мяч в сетку с близкого расстояния после прострела с правого края штрафной площади.

Ранее появилась информация о том, что ЦСКА может предложить Вагнеру Лаву контракт на вторую часть текущего сезона. Бразилец ранее выступал за московских «армейцев» на протяжении трёх разных периодов.

Агент Вагнера Лава подтверждал сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» возможность возвращения опытного футболиста в ЦСКА.