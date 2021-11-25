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Лига конференций

Вагнер Лав забил в прощальном матче, но «Кайрат» всё равно проиграл «Базелю»

25 Ноября 2021 • 20:26 Комментировать
Кайрат
2:3
Базель
окончен

В Лиге конференций стартовал пятый тур. «Кайрат» принимал «Базель» в прощальном матче Вагнера Лава. Команда из Казахстана потеряла все шансы на плей-офф, но дала бой фавориту квартета и дважды вела в счете, один из мячей на счету бразильской звезды. Но все же «Базель» вырвал победу со счетом 3:2 и возглавил группу, на очко опережая «Карабах».

Протокол игры  
Кайрат 2:3 Базель
(1:0) Вагнер Лав 23'    
    45' Кабрал Артур (1:1)
(2:1) Оганесян Камо 56'    
    69' Жегрова Эдон (2:2)
    73' Касами Пайтим (2:3)
Покатилов Стас Вороговский Ян Алип Нуралы Баньяк Маки Миканович Дино Алвеш Рикардо Поляков Денис Гуральски Яцек Канте Хосе Жоао Пауло XIV Вагнер Лав
Запасные: Шушеначев Артур Устименко Данил Сейдахмет Еркебулан Алыкулов Гулжигит Кейлер Сергей Ульшин Андрей Буранчиев Арсен Оганесян Камо Абикен Айбол Усенов Данияр
Линднер Хайнц Ланг Михаэль Фрай Фабиан Пельмар Анди Тавареш Томаш Касами Пайтим Миллар Лиам Ндой Дан Штокер Валентин Бургер Ваутер Кабрал Артур
Запасные: Жегрова Эдон Николич Джордже Лопес Серхио Паласиос Матиас Кинтилья Хорди Петретта Рауль Гебхардт Феликс Джига Нассер Джака Таулант Малес Дариан
25 ноября. Стадион "Центральный стадион Алматы" (Алматы).

 

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Базель Кайрат Вагнер Лав
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окончен Кайрат 2:3 Базель
окончен Флора Таллин 1:0 Партизан
Идет 20 минута Маккаби Хайфа 0:0 Унион Берлин
Идет 19 минута Слован Братислава 0:0 ПАОК
Идет 20 минута Славия Прага 1:0 Фейеноорд
Идет 20 минута Ренн 1:0 Витесс
Идет 20 минута Карабах 0:0 Омония
Идет 19 минута ХИК 0:0 Алашкерт
Идет 20 минута Мура 1:0 Тоттенхэм
Идет 21 минута Линкольн 0:2 Копенгаген
25.11  23:00 Маккаби Тель-Авив ... ЛАСК 2.1 3.5 3.25
25.11  23:00 Анортосис ... Гент 4.6 3.8 1.69
25.11  23:00 Будё-Глимт ... ЦСКА София
25.11  23:00 Раннерс ... ЧФР Клуж 1.9 3.45 3.9
25.11  23:00 Рома ... Заря 1.17 7 14
25.11  23:00 Яблонец ... АЗ Алкмаар 3.8 3.8 1.84
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