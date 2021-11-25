Вагнер Лав забил в прощальном матче, но «Кайрат» всё равно проиграл «Базелю»

В Лиге конференций стартовал пятый тур. «Кайрат» принимал «Базель» в прощальном матче Вагнера Лава. Команда из Казахстана потеряла все шансы на плей-офф, но дала бой фавориту квартета и дважды вела в счете, один из мячей на счету бразильской звезды. Но все же «Базель» вырвал победу со счетом 3:2 и возглавил группу, на очко опережая «Карабах».