Вагнер Лав забил в прощальном матче, но «Кайрат» всё равно проиграл «Базелю»

В Лиге конференций стартовал пятый тур. «Кайрат» принимал «Базель» в прощальном матче Вагнера Лава. Команда из Казахстана потеряла все шансы на плей-офф, но дала бой фавориту квартета и дважды вела в счете, один из мячей на счету бразильской звезды. Но все же «Базель» вырвал победу со счетом 3:2 и возглавил группу, на очко опережая «Карабах».
Протокол игры
|(1:0) Вагнер Лав 23'
|45' Кабрал Артур (1:1)
|(2:1) Оганесян Камо 56'
|69' Жегрова Эдон (2:2)
|73' Касами Пайтим (2:3)
Покатилов Стас • Вороговский Ян • Алип Нуралы • Баньяк Маки • Миканович Дино • Алвеш Рикардо • Поляков Денис • Гуральски Яцек • Канте Хосе • Жоао Пауло XIV • Вагнер Лав
Запасные: Шушеначев Артур • Устименко Данил • Сейдахмет Еркебулан • Алыкулов Гулжигит • Кейлер Сергей • Ульшин Андрей • Буранчиев Арсен • Оганесян Камо • Абикен Айбол • Усенов Данияр
Линднер Хайнц • Ланг Михаэль • Фрай Фабиан • Пельмар Анди • Тавареш Томаш • Касами Пайтим • Миллар Лиам • Ндой Дан • Штокер Валентин • Бургер Ваутер • Кабрал Артур
Запасные: Жегрова Эдон • Николич Джордже • Лопес Серхио • Паласиос Матиас • Кинтилья Хорди • Петретта Рауль • Гебхардт Феликс • Джига Нассер • Джака Таулант • Малес Дариан
25 ноября. Стадион "Центральный стадион Алматы" (Алматы).