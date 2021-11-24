Агент форварда «Кайрата» Вагнера Лава Эвандро Феррейра прокомментировал для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» будущее клиента.

«Мы ещё не знаем, какой будет следующий клуб Вагнера. Он уезжает из Казахстана и готов к новым вызовам, но конкретики пока нет. Нужно время для этого.

Возвращение в ЦСКА? Всё возможно, Вагнер Лав остаётся любимцем всех болельщиков в России. Этот факт никогда не вызывал ни у кого из нас сомнений», - высказался агент.

За два периода в ЦСКА Вагнер Лав провёл во всех соревнованиях 259 матчей, в которых записал на свой счёт 124 гола и 53 результативных паса на партнёров.