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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Агент Вагнера Лава допускает его возвращение в ЦСКА эксклюзив

24 Ноября 2021 • 08:08 Комментировать (2)

Агент форварда «Кайрата» Вагнера Лава Эвандро Феррейра прокомментировал для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» будущее клиента.

«Мы ещё не знаем, какой будет следующий клуб Вагнера. Он уезжает из Казахстана и готов к новым вызовам, но конкретики пока нет. Нужно время для этого.

Возвращение в ЦСКА? Всё возможно, Вагнер Лав остаётся любимцем всех болельщиков в России.  Этот факт никогда не вызывал ни у кого из нас сомнений», - высказался агент.

За два периода в ЦСКА Вагнер Лав провёл во всех соревнованиях 259 матчей, в которых записал на свой счёт 124 гола и 53 результативных паса на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Кайрат Вагнер Лав Эвандро Феррейра
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
White_Shark
24 Ноября 2021 в 10:20
Давай, агент Вагнера Лава! Возвращай нам легенду, чтоб встряхнул этих депрессариков, на которых смотреть невозможно последние игры! Будет как Ибрагимович в Милане - 40 лет, а лучший в команде.
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