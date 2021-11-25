В четверг Вагнер Лав проведёт свой последний матч за «Кайрат». Контракт бразильца истекает, и очень скоро он обретёт статус свободного агента.

Как сообщает transfermarkt, Вагнер Лав может снова оказаться в ЦСКА. Московские «армейцы» готовы предложить 37-летнему форварду контракт до конца сезона с предложением дальше остаться работать в структуре клуба.

Вагнер Лав выступал за ЦСКА сначала с 2004 по 2009 год, затем (после возвращения из аренды) с 2010 по 2012 год, а после ещё и в 2013 году. Всего бразилец провёл за «армейцев» 259 матчей, в которых забил 124 гола и отдал 53 результативных паса на партнёров.