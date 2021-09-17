Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 242 Комментарии
Лига конференций

Пеллегрини - первый футболист, забивший в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций

17 Сентября 2021 • 12:56 Комментировать
Рома
5:1
ЦСКА София
окончен

В четверг, 16 сентября, состоялся поединок между «Ромой» и софийским ЦСКА в рамках Лиги конференций. Итальянский коллектив отпраздновал разгромную победу над болгарской командой со счетом 5:1. Двумя голами в составе «волков» отметился полузащитник Лоренцо Пеллегрини.

25-летний хавбек установил уникальное достижение. Пеллегрини стал первым футболистом в истории, забившим в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.

Во втором туре групповой стадии еврокубка подопечные Жозе Моуринью на домашнем стадионе примут луганскую «Зарю». Поединок состоится в четверг, 30 сентября.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лоренцо Пеллегрини
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Сентября
12:56 · Лига конференций УЕФА
Пеллегрини - первый футболист, забивший в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций
10:29 · Лига конференций УЕФА
Тренер «Тоттенхэма» Нуну Санту: «Проявили характер, чтобы не уступить «Ренну»
00:42 · Лига конференций УЕФА
Моуринью после победы 5:1 выразил недовольство игрой «Ромы»
16 Сентября
23:53 · Лига конференций УЕФА
«Заря» провалилась в Норвегии, «Рома» забила 5 мячей ЦСКА из Болгарии
21:40 · Лига Европы
«Лацио» и «Тоттенхэм» не смогли победить, «Вест Хэм» удачно съездил в Загреб 1
21:30 · Лига конференций УЕФА
​«Рома» - ЦСКА София - 5:1 (завершён)
20:24 · Лига конференций УЕФА
​«Тоттенхэм» потерял Бергвейна из-за травмы
19:25 · Лига конференций УЕФА
«Кайрат» и «Омония» начали большой еврокубковый день с нулей
19:15 · Лига конференций УЕФА
​«Ренн» - «Тоттенхэм» - 2:2 (завершён)
15 Сентября
15:56 · Лига конференций УЕФА
Моуринью хочет выиграть с «Ромой» Лигу конференций 2
14 Сентября
19:26 · Лига конференций УЕФА
Лига конференций стартовала: «Алашкерт» и «Фейеноорд» неудачно сыграли в Израиле
27 Августа
23:08 · Лига конференций УЕФА
​Назван фаворит Лиги конференций 1
19:39 · Италия. Серия А
Абрахам: «Моуринью – победитель»
15:10 · Лига конференций УЕФА
Российских клубов не касается. Все группы Лиги конференций 4 молния
14:47 · Лига конференций УЕФА
Дзаньоло – о матче с «Трабзонспором»: «Это новый старт»
Все новости
Рекомендуем