Пеллегрини - первый футболист, забивший в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций

В четверг, 16 сентября, состоялся поединок между «Ромой» и софийским ЦСКА в рамках Лиги конференций. Итальянский коллектив отпраздновал разгромную победу над болгарской командой со счетом 5:1. Двумя голами в составе «волков» отметился полузащитник Лоренцо Пеллегрини.

25-летний хавбек установил уникальное достижение. Пеллегрини стал первым футболистом в истории, забившим в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.

Во втором туре групповой стадии еврокубка подопечные Жозе Моуринью на домашнем стадионе примут луганскую «Зарю». Поединок состоится в четверг, 30 сентября.