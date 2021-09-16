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Лига конференций

«Заря» провалилась в Норвегии, «Рома» забила 5 мячей ЦСКА из Болгарии

16 Сентября 2021 • 23:53 Комментировать
Рома
5:1
ЦСКА София
окончен

Украинская «Заря» провалила старт в Лиге конференций. В выездном матче против «Будё-Глимт» из Норвегии команда Виктора Скрипника пропустила три мяча за 12 минут в самом начале второго тайма и забила гол престижа в концовке, уйдя от разгрома - 1:3.

«Рома» принимала софийский ЦСКА, пропустила первой, но ответила на это 5 голами - 5:1. У Лоренцо Пеллегрини дубль.

Протокол игры  
Будё-Глимт 3:1 Заря
(1:0) Салтнес Ульрик 48'    
(2:0) Сольбаккен Ола 49'    
(3:0) Пеллегрино Амаль 60'    
    90' Громов Артём (3:1)
Хайкин Никита Бьоркан Фредерик Лоде Мариус Мо Бреде Сампстед Альфонс Салтнес Ульрик Берг Патрик Фет Сондре Пеллегрино Амаль Сольбаккен Ола Ботхейм Эрик
Запасные: Квиле Сигур Joel Mvuka Конрадсен Мортен Моберг Вегар Смитс Джошуа Ветлесен Уго Кумсан Джилберт Жозе Витор Хаген Элиас Lasse Nordaas Хейбротен Мариус
Мацапура Дмитрий Снурницын Игорь Цвек Ловро Вернидуб Виталий Хомченовский Дмитрий Громов Артём Булеца Сергей Назарина Егор Кабаев Владислав Кочергин Владислав Сайяд Аллахьяр
Запасные: Фаворов Денис Алефиренко Даниил Raymond Owusu Cristian Жилкин Антон Леовижилду Сапутин Александр Имереков Максим Гладкий Александр Лунёв Максим
16 сентября. Стадион "Аспмира Стадион" (Будё).

 

Протокол игры  
Рома 5:1 ЦСКА София
    10' Кери Грэм (0:1)
(1:1) Пеллегрини Лоренцо 25'    
(2:1) Эль-Шаарави Стефан 38'    
(3:1) Пеллегрини Лоренцо 62'    
(4:1) Манчини Джанлука 82'    
(5:1) Абрахам Тэмми 84'    
Патрисиу Руй Карсдорп Рик Смоллинг Крис Манчини Джанлука Калафьори Рикардо Диавара Амаду Пеллегрини Лоренцо Вильяр Гонсало Перес Карлес Эль-Шаарави Стефан Шомуродов Элдор
Запасные: Рейнолдс Брайан Залевский Никола Абрахам Тэмми Мхитарян Генрих Дарбо Эбрима Ибаньес Рожер Кристанте Бриан Верету Жордан Дзаньоло Николо Кумбулла Мараш Фузато Даниэл Майораль Борха
Бузатто Густаво Матей Юрген Лам Томас Мазику Брэдли Турицов Иван Галабов Пламен Мухар Карло Кери Грэм Вилдсхут Янник   80' Йомов Георгий Крастев Калоян
Запасные: Yohan Bai Евтимов Димитар Ахмедов Ахмед Чатакович Хамза Asen Donchev Варела Федерико
16 сентября. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).

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Рома Заря Цска София Будё-Глимт
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окончен Рома 5:1 ЦСКА София
окончен Раннерс 2:2 АЗ Алкмаар
окончен Будё-Глимт 3:1 Заря
окончен Яблонец 1:0 ЧФР Клуж
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