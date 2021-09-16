«Заря» провалилась в Норвегии, «Рома» забила 5 мячей ЦСКА из Болгарии

Украинская «Заря» провалила старт в Лиге конференций. В выездном матче против «Будё-Глимт» из Норвегии команда Виктора Скрипника пропустила три мяча за 12 минут в самом начале второго тайма и забила гол престижа в концовке, уйдя от разгрома - 1:3.

«Рома» принимала софийский ЦСКА, пропустила первой, но ответила на это 5 голами - 5:1. У Лоренцо Пеллегрини дубль.