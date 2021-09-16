«Заря» провалилась в Норвегии, «Рома» забила 5 мячей ЦСКА из Болгарии

Украинская «Заря» провалила старт в Лиге конференций. В выездном матче против «Будё-Глимт» из Норвегии команда Виктора Скрипника пропустила три мяча за 12 минут в самом начале второго тайма и забила гол престижа в концовке, уйдя от разгрома - 1:3.
«Рома» принимала софийский ЦСКА, пропустила первой, но ответила на это 5 голами - 5:1. У Лоренцо Пеллегрини дубль.
Протокол игры
|Будё-Глимт
|3:1
|Заря
|(1:0) Салтнес Ульрик 48'
|(2:0) Сольбаккен Ола 49'
|(3:0) Пеллегрино Амаль 60'
|90' Громов Артём (3:1)
Хайкин Никита • Бьоркан Фредерик • Лоде Мариус • Мо Бреде • Сампстед Альфонс • Салтнес Ульрик • Берг Патрик • Фет Сондре • Пеллегрино Амаль • Сольбаккен Ола • Ботхейм Эрик
Запасные: Квиле Сигур • Joel Mvuka • Конрадсен Мортен • Моберг Вегар • Смитс Джошуа • Ветлесен Уго • Кумсан Джилберт • Жозе Витор • Хаген Элиас • Lasse Nordaas • Хейбротен Мариус
Мацапура Дмитрий • Снурницын Игорь • Цвек Ловро • Вернидуб Виталий • Хомченовский Дмитрий • Громов Артём • Булеца Сергей • Назарина Егор • Кабаев Владислав • Кочергин Владислав • Сайяд Аллахьяр
Запасные: Фаворов Денис • Алефиренко Даниил • Raymond Owusu • Cristian • Жилкин Антон • Леовижилду • Сапутин Александр • Имереков Максим • Гладкий Александр • Лунёв Максим
16 сентября. Стадион "Аспмира Стадион" (Будё).
Протокол игры
|Рома
|5:1
|ЦСКА София
|10' Кери Грэм (0:1)
|(1:1) Пеллегрини Лоренцо 25'
|(2:1) Эль-Шаарави Стефан 38'
|(3:1) Пеллегрини Лоренцо 62'
|(4:1) Манчини Джанлука 82'
|(5:1) Абрахам Тэмми 84'
Патрисиу Руй • Карсдорп Рик • Смоллинг Крис • Манчини Джанлука • Калафьори Рикардо • Диавара Амаду • Пеллегрини Лоренцо • Вильяр Гонсало • Перес Карлес • Эль-Шаарави Стефан • Шомуродов Элдор
Запасные: Рейнолдс Брайан • Залевский Никола • Абрахам Тэмми • Мхитарян Генрих • Дарбо Эбрима • Ибаньес Рожер • Кристанте Бриан • Верету Жордан • Дзаньоло Николо • Кумбулла Мараш • Фузато Даниэл • Майораль Борха
Бузатто Густаво • Матей Юрген • Лам Томас • Мазику Брэдли • Турицов Иван • Галабов Пламен • Мухар Карло • Кери Грэм • Вилдсхут Янник • 80'Йомов Георгий • Крастев Калоян
Запасные: Yohan Bai • Евтимов Димитар • Ахмедов Ахмед • Чатакович Хамза • Asen Donchev • Варела Федерико
16 сентября. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).