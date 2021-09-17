Моуринью после победы 5:1 выразил недовольство игрой «Ромы»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью дал комментарий после победы над софийским ЦСКА в Лиге конференций со счётом 5:1.

«Мы не сыграли хорошо. Временами мы преуспевали и были сильны, но мы должны быть ещё более цельными в сложные моменты.

Меня совершенно не устроило выступление. Мы действовали некачественно, крайние защитники мало прессинговали, нам не хватало интенсивности, мы проигрывали дуэли. Не могу сказать, что мы сыграли плохо, но мы и не сыграли хорошо», - высказался Моуринью в эфире Sky Sport Italia.

Отметим, что под руководством Жозе Моуринью «Рома» пока что лишь побеждает.