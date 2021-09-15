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Лига конференций

Моуринью хочет выиграть с «Ромой» Лигу конференций

15 Сентября 2021 • 15:56 Комментировать (1)
Рома
...
ЦСКА София
1.20 6.20 17.50
16.09 22:00

Жозе Моуринью задекларировал стремление стать с «волками» первыми победителями нового европейского клубного состязания.

«Я побеждал с «Барселоной» в еврокубке, существование которого прекратилось. Это был Кубок обладателей кубков в 1997 году. Теперь у меня есть желание выиграть Лигу конференций. Но этим наши цели не ограничиваются. Мы нацелены победить в трёх турнирах – в Серии А, Кубке Италии и Лиге конференций», - приводит слова Моуринью Football Italia.

Для начала португальский коуч «Ромы» потребовал от своих подопечных добиться победы в группе, где первым соперником римлян станет софийский ЦСКА.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Лига конференций
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Комментарии (1)
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Ando Loko
15 Сентября 2021 в 16:15
Ну а что, быть первым победителем первого розыгрыша - звучно.
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