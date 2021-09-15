Моуринью хочет выиграть с «Ромой» Лигу конференций

Жозе Моуринью задекларировал стремление стать с «волками» первыми победителями нового европейского клубного состязания.

«Я побеждал с «Барселоной» в еврокубке, существование которого прекратилось. Это был Кубок обладателей кубков в 1997 году. Теперь у меня есть желание выиграть Лигу конференций. Но этим наши цели не ограничиваются. Мы нацелены победить в трёх турнирах – в Серии А, Кубке Италии и Лиге конференций», - приводит слова Моуринью Football Italia.

Для начала португальский коуч «Ромы» потребовал от своих подопечных добиться победы в группе, где первым соперником римлян станет софийский ЦСКА.