Наставник шотландской сборной: «Я счастлив»

Сборная Шотландии заняла первое место в первой группе Лиги B в Лиге наций, это получилось после ничьей с Украиной в последнем матче группы, прошедшем в польском Кракове. Наставник шотландской сборной Стив Кларк считает прошедший матч достойной местью за неудачу, которую его команда потерпела в отборочных матчах ЧМ-2022 против все той же Украины.

- Я счастлив. Мы должны были показать, что летний кризис был случайным. Мы перезагрузились и смогли сыграть лучше, в результате выдали три отличных матчах. Украина - очень хорошая команда, и нашему вратарю удалось совершить очень много спасений, он был на высоте, как всегда, - цитирует слова Кларка BBC Sport.