Павлюченко назвал фаворита матча Украина - Шотландия

Бывший футболист сборной России и московского «Спартака» Роман Павлюченко поделился мнением о предстоящем поединке между национальными командами Украины и Шотландии в шестом туре группового этапа Лиги наций.

«В этой паре сильнее окажется Шотландия, которая набрала приличный ход и стабильно выигрывает. Думаю, что даже на выезде она будет фаворитом», - приводит слова Павлюченко Vseprosport.ru.

Встреча сборных Украины и Шотландии состоится сегодня, 27 сентября, и начнется в 21:45 по московскому времени.

Перед этой игрой «жёлто-синие» отстают от лидирующих британцев на два балла.