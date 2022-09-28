Малиновский: «Сборная Украины расстроена невыходом в дивизион А»

Один из ведущих футболистов сборной Украины Руслан Малиновский высказался о ничейном результате матча группового этапа Лиги наций против команды Шотландии. Встреча завершилась вничью со счетом 0:0.

«Расстроены невыходом в дивизион А. Но чтобы выигрывать, нужно забивать голы. Мы создали больше моментов, чем соперник. Была хорошая игра, мы заслуживали победы. Но это футбол», - приводит слова полузащитника tribuna.ua.

Сборная Украины набрала 11 баллов и завершила групповую стадию на втором месте. Шотландия с 13 очками выиграла квартет и получила повышение в классе.