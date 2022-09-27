Петраков высказался о своём будущем в сборной Украины

Наставник сборной Украины Александр Петраков высказался о своем контракте с национальной командой. Трудовое соглашение между сторонами истекает в конце текущего года.

«Переговоров по продлению контракта нет. Это вопрос к президенту УАФ. Завтра все узнаете», - передает слова специалиста ua.tribuna.com.

Во вторник, 27 сентября, сборная Украины под руководством Петракова проведет заключительный матч группового этапа Лиги наций против команды Шотландии.

Перед этой встречей украинцы с десятью баллами идут на второй позиции, а шотландцы с 12 очками лидируют в квартете.