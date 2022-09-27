Сборная Украины так и не смогла забить Шотландии, уступив сопернику первое место

Сборной Украины нужна была только победа над Шотландией для выхода на первое место в группе Лиги наций. Игра началась с обрезки украинцев в обороне, но удар Че Адамса в упор был блокирован. Михаил Мудрик умчался в отрыв по левому краю и вложил мяч в ногу Андрею Ярмоленко, который с семи метров зарядил над полупустыми воротами. Чистый выход Артёма Довбика один на один с вратарем закончился ударом форварда в руки оппонента. Тут же пенальти в ворота украинцев, но ВАР помог арбитру увидеть, что мяч попал в голову Тараса Степаненко, но не в руку.

После перерыва Илья Забарный в падении с пяти метров направил мяч гораздо выше ворот. Степаненко с ходу зарядил по летящему мячу от линии штрафной - промах.

Итог - 0:0, Шотландия выиграла группу, украинцы - вторые.