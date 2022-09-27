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Лига наций УЕФА

Сборная Украины так и не смогла забить Шотландии, уступив сопернику первое место

27 Сентября 2022 • 23:37 Комментировать
Украина
0:0
Шотландия
окончен

Сборной Украины нужна была только победа над Шотландией для выхода на первое место в группе Лиги наций. Игра началась с обрезки украинцев в обороне, но удар Че Адамса в упор был блокирован. Михаил Мудрик умчался в отрыв по левому краю и вложил мяч в ногу Андрею Ярмоленко, который с семи метров зарядил над полупустыми воротами. Чистый выход Артёма Довбика один на один с вратарем закончился ударом форварда в руки оппонента. Тут же пенальти в ворота украинцев, но ВАР помог арбитру увидеть, что мяч попал в голову Тараса Степаненко, но не в руку.

После перерыва Илья Забарный в падении с пяти метров направил мяч гораздо выше ворот. Степаненко с ходу зарядил по летящему мячу от линии штрафной - промах.

Итог - 0:0, Шотландия выиграла группу, украинцы - вторые.

Протокол игры  
Украина0:0Шотландия
Лунин АндрейТымчик АлександрЗабарный ИльяМатвиенко НиколайМиколенко ВиталийИгнатенко Даниил  27'Степаненко ТарасМалиновский Руслан 88' (Зубков Александр ( 88') Ярмоленко Андрей  23' 88' (Пихалёнок Александр ( 88') Довбик Артём 76' (Яремчук Роман ( 76') Мудрик Михаил  16' 75' (Цыганков Виктор ( 75')
Запасные: Бондарь ВалерийРизнык ДмитрийКараваев АлександрКачараба ТарасКривцов СергейМихайличенко БогданВолынец ЕвгенийEduard Sarapiy
Гордон КрейгХикки Аарон  62' 90' (Ралстон Энтони ( 90') Хендри ДжекПортеус РайанТэйлор Грэг 72' (Кристи Райан ( 72') Фрейзер Райан 72' (Кингсли Стивен ( 72') Джек Райан 72' (Армстронг Стюарт ( 72') Макгрегор КаллумМаклин КенниМакгинн ДжонАдамс Че 79' (Дайкс Линдон ( 79'  84')
Запасные: Келли ЛиамДойг ДжошГаллахер ДекланМаккрори РоббиГилмор БиллиМаккей Барри
27 сентября. Стадион "Маршал Йозеф Пилсудски".

 

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Сборная Украины Сборная Шотландии
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отменен РОССИЯ 0:0 Израиль
окончен Швейцария 2:1 Чехия 1.70 3.70 5.10
окончен Украина 0:0 Шотландия 2.25 3.50 3.10
окончен Норвегия 0:2 Сербия 2.40 3.40 2.95
окончен Греция 3:1 Северная Ирландия 2.13 3.10 3.90
окончен Ирландия 3:2 Армения 1.33 5.00 11.00
окончен Албания 1:1 Исландия 2.03 3.15 4.20
окончен Швеция 1:1 Словения 1.65 3.70 5.90
окончен Косово 5:1 Кипр 1.55 4.05 6.40
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