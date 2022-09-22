Сборная Казахстана вышла в лигу В, обыграв белорусов

В Лиге наций досрочно определился второй победитель своей группы. После греческих футболистов триумфовала сборная Казахстана, которая в пятом туре дома обыграла белорусов. В первом тайме Михаил Габышев получил мяч на правом краю штрафной и отправил его в дальнюю часть ворот. Соперник отыгрался на 45-й минуте после удара головой Павла Савицкого. Победу казахстанской команде принес удар Бактиёра Зайнутдинова, который получил мяч в центре штрафной.

2:1, и Казахстан недосягаем для конкурентов. У белорусов два очка и риск вылететь в лигу D.