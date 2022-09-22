Сборная Казахстана вышла в лигу В, обыграв белорусов

В Лиге наций досрочно определился второй победитель своей группы. После греческих футболистов триумфовала сборная Казахстана, которая в пятом туре дома обыграла белорусов. В первом тайме Михаил Габышев получил мяч на правом краю штрафной и отправил его в дальнюю часть ворот. Соперник отыгрался на 45-й минуте после удара головой Павла Савицкого. Победу казахстанской команде принес удар Бактиёра Зайнутдинова, который получил мяч в центре штрафной.
2:1, и Казахстан недосягаем для конкурентов. У белорусов два очка и риск вылететь в лигу D.
Протокол игры
|(1:0) Габышев Михаил29'
|45'Савицкий Павел (1:1)
|(2:1) Зайнутдинов Бактиёр79'
Шацкий Игорь•Малый Сергей•Марочкин Александр•Алип Нуралы•Габышев Михаил68' (Каиров Багдат (68') •Вороговский Ян•Оразов Рамазан75' (Астанов Эльхан (75') • 90'Тагыберген Асхат• 39'Дарабаев Аслан• 49'Зайнутдинов Бактиёр 10'87' (Куат Исламбек (87') •Аймбетов Абат87' (Жумабек Абылайхан (87')
Хаткевич Егор•Поляков Денис•Швецов Максим•Юденков Руслан•Печенин Кирилл• 42'Шевченко Глеб84' (Малькевич Владислав (84') •Климович Владислав61' (Лисакович Руслан (61') •Яблонский Евгений•Эбонг Макс•Богомольский Егор61' (Бахар Иван (61') • 83'Савицкий Павел76' (Громыко Валерий (76')
22 сентября. Стадион "Астана-Арена" (Астана).
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