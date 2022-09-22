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Лига наций УЕФА

Сборная Казахстана вышла в лигу В, обыграв белорусов

 
22 Сентября 2022 • 18:55 Комментировать
Казахстан
2:1
Беларусь
окончен

В Лиге наций досрочно определился второй победитель своей группы. После греческих футболистов триумфовала сборная Казахстана, которая в пятом туре дома обыграла белорусов. В первом тайме Михаил Габышев получил мяч на правом краю штрафной и отправил его в дальнюю часть ворот. Соперник отыгрался на 45-й минуте после удара головой Павла Савицкого. Победу казахстанской команде принес удар Бактиёра Зайнутдинова, который получил мяч в центре штрафной.

2:1, и Казахстан недосягаем для конкурентов. У белорусов два очка и риск вылететь в лигу D.

Протокол игры  
Казахстан2:1Беларусь
(1:0) Габышев Михаил29'  
  45'Савицкий Павел (1:1)
(2:1) Зайнутдинов Бактиёр79'  
Шацкий ИгорьМалый СергейМарочкин АлександрАлип НуралыГабышев Михаил 68' (Каиров Багдат ( 68') Вороговский ЯнОразов Рамазан 75' (Астанов Эльхан ( 75'  90') Тагыберген Асхат  39'Дарабаев Аслан  49'Зайнутдинов Бактиёр  10' 87' (Куат Исламбек ( 87') Аймбетов Абат 87' (Жумабек Абылайхан ( 87')
Запасные: Муртазаев РоманСейсен МухаммеджанЖарынбетов СаматЕрланов ТемирланДосмагамбетов ТимурБыстров МаратСадыбеков АдилетШайзада Бекхан
Хаткевич ЕгорПоляков ДенисШвецов МаксимЮденков РусланПеченин Кирилл  42'Шевченко Глеб 84' (Малькевич Владислав ( 84') Климович Владислав 61' (Лисакович Руслан ( 61') Яблонский ЕвгенийЭбонг МаксБогомольский Егор 61' (Бахар Иван ( 61'  83') Савицкий Павел 76' (Громыко Валерий ( 76')
Запасные: Павлюченко ПавелСедько ПавелНечаев ДанилаПлотников МаксимБочеров ВалерийЛукашевич ИльяХадаркевич РусланБессмертный Дмитрий
22 сентября. Стадион "Астана-Арена" (Астана).

 

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окончен Казахстан 2:1 Беларусь 2.29 3.15 3.50
Идет 46 минута Латвия 0:2 Молдова 1.67 3.75 5.20
22.09  21:45 Хорватия ... Дания 2.50 3.25 2.95
22.09  21:45 Турция ... Люксембург 1.32 5.40 9.80
22.09  21:45 Словакия ... Азербайджан 1.41 4.80 8.20
22.09  21:45 Литва ... Фарерские острова 2.15 3.25 3.75
22.09  21:45 Польша ... Голландия 3.35 3.60 2.15
22.09  21:45 Лихтенштейн ... Андорра 3.55 3.10 2.18
22.09  21:45 Франция ... Австрия 1.42 5.00 7.60
22.09  21:45 Бельгия ... Уэльс 1.46 4.70 7.20
23.09  19:00 Грузия ... Северная Македония 2.14 3.40 3.60
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