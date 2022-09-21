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Лига наций УЕФА

Наставник сборной Беларуси высказался о предстоящей игре против Казахстана в Лиге наций

 
21 Сентября 2022 • 00:41 Комментировать
Казахстан
...
Беларусь
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22.09 17:00

Тренер сборной Беларуси Олег Радушко поделился мнением о грядущей встрече Лиги наций против Казахстана. Поединок состоится 22 сентября в Астане.

«В первую очередь, намерены добиться положительного результата и наиграть состав на будущие матчи национальной сборной. Будем делать все для того, чтобы обыграть команду Казахстана. Летим туда, чтобы играть на результат», - заявил наставник в эфире программы «Ясно о футболе».

«Наши игроки работают, тренируются над завершением атак. Они тренируют как индивидуальные действия, так и командные атакующие. Надеюсь, что футболисты проявят свои лучшие качества и будут забивать голы», - добавил наставник сборной Беларуси.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Беларуси Сборная Казахстана Лига Наций Олег Радушко
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КАЗАХСТАН БЕЛАРУСЬ
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