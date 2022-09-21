Наставник сборной Беларуси высказался о предстоящей игре против Казахстана в Лиге наций

Тренер сборной Беларуси Олег Радушко поделился мнением о грядущей встрече Лиги наций против Казахстана. Поединок состоится 22 сентября в Астане.

«В первую очередь, намерены добиться положительного результата и наиграть состав на будущие матчи национальной сборной. Будем делать все для того, чтобы обыграть команду Казахстана. Летим туда, чтобы играть на результат», - заявил наставник в эфире программы «Ясно о футболе».

«Наши игроки работают, тренируются над завершением атак. Они тренируют как индивидуальные действия, так и командные атакующие. Надеюсь, что футболисты проявят свои лучшие качества и будут забивать голы», - добавил наставник сборной Беларуси.