Наставник Беларуси: «Казахстан заслужил выход в Лигу В»

Наставник национальной команды Беларуси Георгий Кондратьев похвалил казахстанскую сборную после очного матча в рамках Лиги наций УЕФА.

«Хотелось бы поздравить сборную Казахстана с победой и выходом в Лигу В с первого места. Соперник очень хорошо настроился, провел игру агрессивно и мощно. Думаю, он заслужил выход в Лигу В», – цитирует специалиста пресс-служба УЕФА. Также Кондратьев отметил, что его подопечные были слабее на единоборствах и целиком отдали вторую половину встречи, что предопределило её исход.

Напомним, что сборная Казахстана после победы со счётом 2:1 добилась повышения в классе на следующий сезон. Их соперниками по квартету были Белоруссия, Азербайджан и Словакия. После неудачи в Астане подопечные Георгия Кондратьева гарантированно заняли последнюю строчку, что означает стыковые игры за право остаться в третьем по силе дивизионе.

