Наставник казахской сборной поблагодарил фанов после победы над Беларусью

Сборная Казахстана добилась успеха в игре с Беларусью в Лиге наций, и наставник казахской сборной Магомед Адиев очень доволен успехом. Он считает, что особый вклад в этот триумф внесли фанаты сборной, которые неистово поддерживали команду. По мнению Адиева, второй мяч его команде удался именно благодаря болельщикам.

- Я бы хотел от себя и от всей команды поблагодарить болельщиков нашей сборной. Сегодня атмосфера нас подгоняла, подстегивала. Второй мяч мы точно забили благодаря нашим болельщикам, - цитирует Адиева официальный сайт УЕФА.

В следующем, шестом туре Казахстан сразится в гостях с Азербайджаном.