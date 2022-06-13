Холанн рассказал о жёстких оскорблениях и угрозах от шведского защитника

Звезда сборной Норвегии Эрлинг Холанн пообщался с представителями СМИ после поединка группового этапа Лиги наций против национальной команды Швеции (3:2). В этой встрече нападающий «Манчестер Сити» отметился двумя забитыми мячами и ассистом.

После завершения игры Холанн пожаловался на защитника шведов Александра Милошевича, угрожавшего ему на поле.

«Сначала он обозвал меня ***** [девушкой легкого поведения], а затем угрожал, что переломает мне ноги. Однако спустя минуту я отметился голом», - приводит слова скандинава газета Marca.

Благодаря победе Норвегия лидирует в своей группе, а Швеция располагается на третьей строчке.