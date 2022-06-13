Холанн: Обыграть шведов в последнем матче сезона — идеально

Звёздный нападающий норвежской сборной Эрлинг Холанн в разговоре с журналистами не скрывал радости после победы над шведами в матче Лиги наций.

Холанн сказал TV2 Norway, что он ещё никогда не играл на переполненном норвежском стадионе, так что эмоции зашкаливают. Форвард отметил, что выиграть у шведов, да ещё и в последнем матче сезона — это идеальный расклад.

Напомним, что 21-летний Холанн оформил дубль в скандинавском дерби со шведами и принёс своей команде победу со счётом 3:2. Эрлинг провёл в составе сборной Норвегии 21 матч и отметился 20 забитыми мячами.