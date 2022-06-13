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Лига наций УЕФА

Полузащитник сборной Швеции: Мы слишком легко пропускаем

13 Июня 2022 • 09:29 Комментировать
Норвегия
3:2
Швеция
окончен

Полузащитник шведской сборной Эмиль Форсберг поделился с журналистами мнением по поводу поражения в скандинавском дерби от норвежцев.

Форсберг сказал, что норвежские футболисты слишком легко забивали голы в ворота шведской сборной, так что эту ситуацию нужно как можно скорее исправлять. Полузащитник отметил, что исход матча решили мелкие детали, над которыми также нужно будет хорошенько поработать.

Напомним, что сборная Швеции уступила норвежцам в рамках Лиги наций со счётом 2:3. Дублем в составе победителей отметился молодой звёздный нападающий Эрлинг Холанн.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Норвегии Сборная Швеции Лига Наций Эмиль Форсберг
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