Шведы выбыли из борьбы за первое место в группе, проиграв Норвегии

В воскресенье в Лиге наций стартовал четвёртый тур. В группе В4 сборная Норвегии играла против шведов, которые неудачно выступают в июньских матчах. Вот и сегодня команда Эрлинга Холанна отпраздновала победу (3:2). Сам звездный футболист отметился дублем и голевой передачей на Александра Сорлота. У соперника отличились Эмиль Форсберг и Виктор Дьёкереш.

Норвегия - явный лидер с 10 очками, 3 балла шведов лишили их даже призрачного шанса на первое место.