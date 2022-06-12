Шведы выбыли из борьбы за первое место в группе, проиграв Норвегии

В воскресенье в Лиге наций стартовал четвёртый тур. В группе В4 сборная Норвегии играла против шведов, которые неудачно выступают в июньских матчах. Вот и сегодня команда Эрлинга Холанна отпраздновала победу (3:2). Сам звездный футболист отметился дублем и голевой передачей на Александра Сорлота. У соперника отличились Эмиль Форсберг и Виктор Дьёкереш.
Норвегия - явный лидер с 10 очками, 3 балла шведов лишили их даже призрачного шанса на первое место.
Протокол игры
|(1:0) Холанн Эрлинг10'
|(2:0) Холанн Эрлинг54'
|62'Форсберг Эмиль (2:1)
|(3:1) Сорлот Александр77'
|90'Дьёкереш Виктор (3:2)
Нюланд Эрьян•Рюэрсон Юлиан 66' (Берг Патрик ( 66') •Страндберг Стефан•Эстигор Лео • 56'Бьоркан Фредерик•Эдегор Мартин 40' 66' (Торстведт Кристиан ( 66') •Берге Сандер • 64'Торсби Мортен 66' (Педерсен Маркус Гольмгрен ( 66' ) • 84'Сорлот Александр•Холанн Эрлинг 89' (Бериша Ветон ( 89') •Дели Матс Мёллер 57' (Эльюнусси Мохамед ( 57')
Ольсен Робин•Крафт Эмиль • 56'Куртулус Эдвин 85' (Папаяннопулос Сотирис ( 85') •Экдаль Хьяльмар•Гудмундссон Габриэль • 79'Карлстрём Йеспер 59' (Классон Виктор ( 59') •Каюсте Йенс 83' (Эрикссон Магнус ( 83') •Форсберг Эмиль•Кулушевски Деян • 8'Исак Александр 58' (Дьёкереш Виктор ( 58') •Кайсон Робин 58' (Эланга Энтони ( 58')
12 июня. Стадион "Уллевааль" (Осло).