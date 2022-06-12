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Лига наций УЕФА

Шведы выбыли из борьбы за первое место в группе, проиграв Норвегии

12 Июня 2022 • 20:57 Комментировать
Норвегия
3:2
Швеция
окончен

В воскресенье в Лиге наций стартовал четвёртый тур. В группе В4 сборная Норвегии играла против шведов, которые неудачно выступают в июньских матчах. Вот и сегодня команда Эрлинга Холанна отпраздновала победу (3:2). Сам звездный футболист отметился дублем и голевой передачей на Александра Сорлота. У соперника отличились Эмиль Форсберг и Виктор Дьёкереш.

Норвегия - явный лидер с 10 очками, 3 балла шведов лишили их даже призрачного шанса на первое место.

Протокол игры  
Норвегия 3:2Швеция
(1:0) Холанн Эрлинг10'   
(2:0) Холанн Эрлинг54'   
  62'Форсберг Эмиль (2:1)
(3:1) Сорлот Александр77'   
  90'Дьёкереш Виктор (3:2)
Нюланд ЭрьянРюэрсон Юлиан  66' (Берг Патрик (  66') Страндберг СтефанЭстигор Лео   56'Бьоркан ФредерикЭдегор Мартин   40'  66' (Торстведт Кристиан (  66') Берге Сандер   64'Торсби Мортен  66' (Педерсен Маркус Гольмгрен (  66'   84') Сорлот АлександрХоланн Эрлинг  89' (Бериша Ветон (  89') Дели Матс Мёллер  57' (Эльюнусси Мохамед (  57')
Запасные: Кинг ДжошуаХёуге ЙенсГрютебуст СтенМелинг БиргерХанше-Ольсен АндреасХансен АндреНорманн Матиас
Ольсен РобинКрафт Эмиль   56'Куртулус Эдвин  85' (Папаяннопулос Сотирис (  85') Экдаль ХьяльмарГудмундссон Габриэль   79'Карлстрём Йеспер  59' (Классон Виктор (  59') Каюсте Йенс  83' (Эрикссон Магнус (  83') Форсберг ЭмильКулушевски Деян   8'Исак Александр  58' (Дьёкереш Виктор (  58') Кайсон Робин  58' (Эланга Энтони (  58')
Запасные: Хргота БранимирЛинде АндреасРинне ЯкобАндерссон ЙоэльВагич ПавлеОусоу Айхам
12 июня. Стадион "Уллевааль" (Осло).

 

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Евро-Футбол.Ру,
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окончен Северная Ирландия 2:2 Кипр 1.55 3.80 7.00
окончен Норвегия 3:2 Швеция 2.00 3.50 4.15
окончен Северная Македония 4:0 Гибралтар 1.08 11.00 39.00
окончен Грузия 0:0 Болгария 1.55 4.05 6.50
12.06  21:45 Греция ... Косово 1.88 3.75 4.30
12.06  21:45 Швейцария ... Португалия 4.00 3.45 2.00
12.06  21:45 Испания ... Чехия 1.91 3.55 4.30
12.06  21:45 Мальта ... Сан-Марино 1.22 6.40 12.00
12.06  21:45 Словения ... Сербия 3.75 3.45 2.11
13.06  17:00 Казахстан ... Словакия 4.40 3.45 1.95
13.06  19:00 Азербайджан ... Беларусь 2.20 3.15 3.90
13.06  21:45 Исландия ... Израиль 2.37 3.25 3.35
13.06  21:45 Франция ... Хорватия 2.02 3.45 3.95
13.06  21:45 Дания ... Австрия 2.32 3.30 3.25
Идет 0 минута РОССИЯ 0:0 Албания
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