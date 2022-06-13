Форвард сборной Португалии: Нужно уметь извлекать пользу даже из поражений

Нападающий португальской сборной Андре Силва в разговоре с журналистами высказался по поводу поражения своей команды в поединке со швейцарцами.

Силва сказал, что португальская сборная допустила ошибку в самом начале матча и она дорого стоила команде. Форвард отметил, что футболисты сборной Португалии готовы ко всему, ведь вперед ещё будет много шансов проявить себя.

«Ребята должны двигаться только вперёд, так что нужно уметь извлекать пользу даже из поражений», - добавил Силва.

Напомним, что португальская сборная минимально уступила Швейцарии со счётом 0:1. Всё решил гол Сеферовича на первой минуте.