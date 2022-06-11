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Лига наций УЕФА

Роналду не сыграет за сборную Португалии до сентября

11 Июня 2022 • 16:55 Комментировать
Швейцария
...
Португалия
3.80 3.50 2.00
12.06 21:45

Капитан и лидер сборной Португалии Криштиану Роналду не поможет своей команде в матче 4-го тура Лиги наций против Швейцарии.

«Дело не в физическом состоянии Криштиану, а в управлении командой», — объяснил главный тренер Португалии Фернанду Сантуш.

Роналду, который является лучшим бомбардиром в истории на уровне национальных команд (117 голов) не будет играть за Португалию до сентября, когда возобновится Лига наций.

Португалия лидирует в своей группе в Лиге наций. Команда после трёх туров набрала 7 очков. Вторым идёт Испания с 5 очками, третье место занимает Чехия (4), квартет замыкает Швейцария, не набрав очков.

Матч 4-го тура Лиги наций Швейцария - Португалия состоится на стадионе «Стад де Женев» в Женеве 12 июня. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.


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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии Сборная Швейцарии Фернанду Сантуш Лига Наций
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