Роналду не сыграет за сборную Португалии до сентября

Капитан и лидер сборной Португалии Криштиану Роналду не поможет своей команде в матче 4-го тура Лиги наций против Швейцарии.

«Дело не в физическом состоянии Криштиану, а в управлении командой», — объяснил главный тренер Португалии Фернанду Сантуш.

Роналду, который является лучшим бомбардиром в истории на уровне национальных команд (117 голов) не будет играть за Португалию до сентября, когда возобновится Лига наций.

Португалия лидирует в своей группе в Лиге наций. Команда после трёх туров набрала 7 очков. Вторым идёт Испания с 5 очками, третье место занимает Чехия (4), квартет замыкает Швейцария, не набрав очков.

Матч 4-го тура Лиги наций Швейцария - Португалия состоится на стадионе «Стад де Женев» в Женеве 12 июня. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.