Джака: Я знал, что мы сможем обыграть португальцев

Полузащитник сборной Швейцарии Гранит Джака поделился с журналистами эмоциями после победы своей команды над португальцами.

Джака сказал, что у него было хорошее предчувствие перед игрой, так что он знал, что швейцарская команда сможет обыграть Португалию. Полузащитник отметил, что после трёх проигранных матчей кряду сборная Швейцарии должна была показать что-то хорошее.

«Я рад за команду и за людей, которые нас поддерживали, ведь мы взяли очень важные три очка», - добавил Джака.

Напомним, что сборная Швейцарии минимально обыграла португальцев со счётом 1:0. Голом отметился форвард Харис Сеферович.