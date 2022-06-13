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Джака: Я знал, что мы сможем обыграть португальцев

13 Июня 2022 • 10:08 Комментировать
Швейцария
1:0
Португалия
окончен

Полузащитник сборной Швейцарии Гранит Джака поделился с журналистами эмоциями после победы своей команды над португальцами.

Джака сказал, что у него было хорошее предчувствие перед игрой, так что он знал, что швейцарская команда сможет обыграть Португалию. Полузащитник отметил, что после трёх проигранных матчей кряду сборная Швейцарии должна была показать что-то хорошее.

«Я рад за команду и за людей, которые нас поддерживали, ведь мы взяли очень важные три очка», - добавил Джака.

Напомним, что сборная Швейцарии минимально обыграла португальцев со счётом 1:0. Голом отметился форвард Харис Сеферович.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Португалии Сборная Швейцарии Гранит Джака Лига Наций
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