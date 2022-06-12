Гол на первой минуте помог Швейцарии обыграть Португалию

Сборная Швейцарии уже на первой минуте открыла счёт в матче с португальцами, а оставшееся время отбивалась. У южан было много моментов, но реализовать их не смогли.

В воскресенье стартовал второй круг в матчах Лиги наций. В элитном дивизионе Швейцария принимала Португалию. Альпийцы перед этим матчем занимали последнее место в группе 2, не набрав ещё ни одного очка, а южане – первое с семью баллами. Неделю назад в очном матче в Португалии хозяева были сильнее 4:0.

Швейцарцы открыли счёт уже не первой де минуте. Видмер на правом фланге сделал забегание под Шакири, получил от него мяч и навесил в центр штрафной, где Пепе не допрыгнул, а Сеферович отклеился от Канселу и головой отправил мяч точно в нижний угол.

Спустя десять минут Шакири слева уже делал передачу в штрафную, мяч попал в руку Нуну Мендешу, и арбитр тут же указал на точку. Однако португальцам повезло, что атака швейцарцев началась с фола Эльведи против Андре Силвы, так что одиннадцатиметровый после просмотра повтора был отменён.

Почти тут же португальцы провели отличную атаку. Первым темпом пытался забить Данилу, когда замыкал навес с углового с правого фланга, но Омлин удар в упор парировал. Вторым темпом Леау замкнул навес слева от Силвы, но взятие ворот было отменено из-за офсайда. Вскоре после этого швейцарцы потеряли Шакири из-за травмы.

В оставшееся время до конца первого тайма ни одна из команд ничего толком не создала. Швейцарцы до перерыва и вовсе больше ни разу не пробили по воротам, а гости отметились неточной попыткой. В итоге на перерыв команды ушли при счёте, который установился уже на первой минуте.

В начале второго тайма португальцы быстро могли сравнять счёт. Мендеш на чужой половине поля перехватил мяч, протащил его к штрафной и сделал пас налево на Андрей Силву, который вошёл внутрь неё и пробил в ближний угол, но Омлин был на месте. Затем Мендеш справа сделал диагональ на в чужую штрафную, куда ворвался Фернандеш, но он немного не дотянулся.

Швейцарцы ответили своим моментом по истечении часа. Сеферович по левому флангу убежал через половину поля, вошёл в штрафную и бил в дальний угол, но в створ не попал. В ответ Силва бил пальнул, попал в голову Гуэдешу, но Омлин среагировал на этот рикошет и спас ворота. Тут же Мендеш сделал ещё одну диагональ в правую зону штрафной, куда ворвался Жота и бил в касание, но вратарь хозяев вновь выручил.

За двенадцать минут до конца матча португальцы упустили очередной момент. После навеса справа Жота бил головой с близкого расстояния, но Омлин опять спас. В самой концовке пытался забить Пепе, но и его удар вратарь хозяев парировал. Уже в компенсированное время Жота получил мяч в штрафной слева и бил в дальний верхний угол, но вновь не попал.

В итоге швейцарцы удержали победу. Теперь игроки отправляются в отпуск. Следующие матчи сборных пройдут лишь в сентябре. Португалия отправится в гости к Чехии, а потом примет дома Испанию. Швейцарцы же сначала отправятся на выезд к подопечным Луиса Энрике, а затем в родных стенах сыграют с Кухтой и компанией.

Роман Андреев