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Лига наций УЕФА

Гол на первой минуте помог Швейцарии обыграть Португалию

12 Июня 2022 • 23:40 Комментировать
Швейцария
1:0
Португалия
окончен
Сборная Швейцарии уже на первой минуте открыла счёт в матче с португальцами, а оставшееся время отбивалась. У южан было много моментов, но реализовать их не смогли.
Протокол игры  
Швейцария 1:0Португалия
(1:0) Сеферович Харис1'   
Омлин Йонас   80'Видмер Сильван   34'  46' (Штеффен Ренато (  46') Аканджи МануэльЭльведи НикоРодригес Рикардо  79' (Эбишер Мишель (  79') Фройлер РемоДжака ГранитСоу Джибриль  79' (Стеригу Леонидас (  79') Шакири Джердан  22' (Окафор Ноа (  22') Сеферович ХарисЭмболо Брель  65' (Цубер Стивен (  65')
Запасные: Джюмарт ЭрайМвого ИвонГавранович МариоШёр ФабианФрай ФабианZeki AmdouniЗоммер Янн
Патрисиу РуйКанселу Жоау   59'Пепе КеплерДанилу Перейра   13'Мендеш НунуВитинью II  62' (Жота Диогу (  62') Невеш Рубен  82' (Орта Рикарду (  82') Фернандеш Бруну  74' (Луис Матеус II (  74') Отавио Эдмилсон  46' (Гуэдеш Гонсалу (  46') Андре СилваЛеау Рафаэл  62' (Силва Бернарду (  62')
Запасные: Пальинья ЖоауКарму ДавидКарвалью ВилльямСилва РуиКошта ДиогуДуарте ДомингушДалот Диогу
12 июня. Стадион "Стад де Женев" (Женева).

В воскресенье стартовал второй круг в матчах Лиги наций. В элитном дивизионе Швейцария принимала Португалию. Альпийцы перед этим матчем занимали последнее место в группе 2, не набрав ещё ни одного очка, а южане – первое с семью баллами. Неделю назад в очном матче в Португалии хозяева были сильнее 4:0.

Швейцарцы открыли счёт уже не первой де минуте. Видмер на правом фланге сделал забегание под Шакири, получил от него мяч и навесил в центр штрафной, где Пепе не допрыгнул, а Сеферович отклеился от Канселу и головой отправил мяч точно в нижний угол.

Спустя десять минут Шакири слева уже делал передачу в штрафную, мяч попал в руку Нуну Мендешу, и арбитр тут же указал на точку. Однако португальцам повезло, что атака швейцарцев началась с фола Эльведи против Андре Силвы, так что одиннадцатиметровый после просмотра повтора был отменён.

Почти тут же португальцы провели отличную атаку. Первым темпом пытался забить Данилу, когда замыкал навес с углового с правого фланга, но Омлин удар в упор парировал. Вторым темпом Леау замкнул навес слева от Силвы, но взятие ворот было отменено из-за офсайда. Вскоре после этого швейцарцы потеряли Шакири из-за травмы.

В оставшееся время до конца первого тайма ни одна из команд ничего толком не создала. Швейцарцы до перерыва и вовсе больше ни разу не пробили по воротам, а гости отметились неточной попыткой. В итоге на перерыв команды ушли при счёте, который установился уже на первой минуте.

В начале второго тайма португальцы быстро могли сравнять счёт. Мендеш на чужой половине поля перехватил мяч, протащил его к штрафной и сделал пас налево на Андрей Силву, который вошёл внутрь неё и пробил в ближний угол, но Омлин был на месте. Затем Мендеш справа сделал диагональ на в чужую штрафную, куда ворвался Фернандеш, но он немного не дотянулся.

Швейцарцы ответили своим моментом по истечении часа. Сеферович по левому флангу убежал через половину поля, вошёл в штрафную и бил в дальний угол, но в створ не попал. В ответ Силва бил пальнул, попал в голову Гуэдешу, но Омлин среагировал на этот рикошет и спас ворота. Тут же Мендеш сделал ещё одну диагональ в правую зону штрафной, куда ворвался Жота и бил в касание, но вратарь хозяев вновь выручил.

За двенадцать минут до конца матча португальцы упустили очередной момент. После навеса справа Жота бил головой с близкого расстояния, но Омлин опять спас. В самой концовке пытался забить Пепе, но и его удар вратарь хозяев парировал. Уже в компенсированное время Жота получил мяч в штрафной слева и бил в дальний верхний угол, но вновь не попал.

В итоге швейцарцы удержали победу. Теперь игроки отправляются в отпуск. Следующие матчи сборных пройдут лишь в сентябре. Португалия отправится в гости к Чехии, а потом примет дома Испанию. Швейцарцы же сначала отправятся на выезд к подопечным Луиса Энрике, а затем в родных стенах сыграют с Кухтой и компанией.

Роман Андреев

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окончен Швейцария 1:0 Португалия 3.55 3.55 2.15
окончен Испания 2:0 Чехия 1.33 5.50 11.00
окончен Мальта 1:0 Сан-Марино 1.14 7.60 28.00
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