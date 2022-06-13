Форвард сборной Швейцарии забил самый быстрый гол в истории Лиги наций

Нападающий швейцарской сборной Харис Сеферович стал автором самого быстрого гола в истории Лиги наций.

30-летний швейцарский футболист в поединке Лиги наций с португальцами отличился уже на 57-й секунде матча. Этот гол стал самым быстрым в истории турнира. Стоит отметить, что гол Сеферовича также стал единственным в этой встрече. Швейцарцы обыграли Португалию со счётом 1:0 и добыли первую победу в рамках розыгрыша Лиги наций.

Напомним, что швейцарская сборная после четырёх туров занимает последнюю четвёртую строчку в группе с португальцами, испанцами и чехами.