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Ван Галь: «Де Йонг стоит 112 млн»

09 Июня 2022 • 01:08 Комментировать
Уэльс
1:2
Голландия
окончен

Главный тренер сборной Голландии Луи ван Галь высказался о трансферной стоимости Френки де Йонга.

Согласно недавнему исследованию CIES Football Observatory, полузащитник «Барселоны» входит в десятку самых дорогих футболистов мира – его стоимость оценена в 112,5 млн евро.

По словам наставника голландцев, это полностью оправданная цена: «Френки привносит в игру команды дополнительные качества. Именно поэтому он стоит 112 млн», – заявил ван Галь на пресс-конференции после победы сборной Нидерландов над Уэльсом (2:1).

По данным английских СМИ, Френки де Йонг в скором времени может сменить клуб: «Манчестер Юнайтед», правда, предлагает за него не 112 млн, а значительно меньше – 60 и ещё 20 в виде бонусов.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Луи Ван Галь Сборная Голландии Френки де Йонг
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