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Лига наций УЕФА

Уэльс, казалось, отобрал победу у Голландии, но на 90-й минуте снова пропустил

08 Июня 2022 • 23:46 Комментировать
Уэльс
1:2
Голландия
окончен

Встреча Лиги наций между сборными Уэльса и Голландии получилась не очень яркой, но весьма драматичной. Первый тайм был сухим, а на 50-й минуте Теун Коопмейнерс открыл счет. В компенсированное время Рис Норрингтон-Дэвис, казалось, вырвал для британцев ничью, но соперник успел вернуть победный счет своим вторым за 90 минут ударом в створ. Ваут Вергхорст принес гостям три очка.

Протокол игры  
Уэльс 1:2Голландия
  50'Коопмейнерс Теун (0:1)
  90'Вегхорст Ваут (1:2)
(1:1) Норрингтон-Дэвис Рис90'   
Уорд Дэнни II  46' (Дэвис Адам (  46') Робертс Коннор IIМефам КрисРодон ДжоДэвис БенНоррингтон-Дэвис РисУилсон ГарриМоррелл Джозефф  60' (Колуилл Рубин (  60') Левитт Дилан  68' (Смит Мэтт (  68') Джеймс Дэниэл  77' (Матондо Рабби (  77') Джонсон Бреннан  77' (Бэйл Гарет (  77')
Запасные: Бёрнс УэсУильямс ДжонатанТомас СорбаХаррис МаркАмпаду ЭтанГантер Кристофер
Флеккен МаркТезе Джордан   3'Де Врей СтефанДе Лихт Маттайс  84' (Инди Мартинс (  84') Хатебур ХансКоопмейнерс ТеунСхаутен Йерди  67' (Бергвейн Стевен (  67') Маласиа ТиреллЛанг Ноа  90' (Тиль Гус (  90') Гакпо Коди  67' (Де Йонг Френки (  67') Вегхорст Ваут
Запасные: Депай МемфисАке НатанСхерпен КьеллБергёйс СтивенСиллессен ЯсперБлинд ДэйлиДюмфрис ДензелКлассен Дэви
08 июня. Стадион "Кардифф Сити Стэдиум" (Кардифф).

 

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окончен Уэльс 1:2 Голландия 7.00 4.50 1.50
окончен Бельгия 6:1 Польша 1.62 4.15 6.00
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09.06  21:45 Северная Македония ... Грузия 2.29 3.10 3.55
09.06  21:45 Португалия ... Чехия 1.44 4.40 8.40
09.06  21:45 Косово ... Северная Ирландия 2.11 3.20 3.90
09.06  21:45 Гибралтар ... Болгария 26.00 9.00 1.12
09.06  21:45 Швеция ... Сербия 1.95 3.35 4.40
09.06  21:45 Греция ... Кипр 1.25 5.80 15.00
09.06  21:45 Мальта ... Эстония 2.35 2.95 3.30
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