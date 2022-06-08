Уэльс, казалось, отобрал победу у Голландии, но на 90-й минуте снова пропустил

Встреча Лиги наций между сборными Уэльса и Голландии получилась не очень яркой, но весьма драматичной. Первый тайм был сухим, а на 50-й минуте Теун Коопмейнерс открыл счет. В компенсированное время Рис Норрингтон-Дэвис, казалось, вырвал для британцев ничью, но соперник успел вернуть победный счет своим вторым за 90 минут ударом в створ. Ваут Вергхорст принес гостям три очка.
Протокол игры
|50'Коопмейнерс Теун (0:1)
|90'Вегхорст Ваут (1:2)
|(1:1) Норрингтон-Дэвис Рис90'
Уорд Дэнни II 46' (Дэвис Адам ( 46') •Робертс Коннор II•Мефам Крис•Родон Джо•Дэвис Бен•Норрингтон-Дэвис Рис•Уилсон Гарри•Моррелл Джозефф 60' (Колуилл Рубин ( 60') •Левитт Дилан 68' (Смит Мэтт ( 68') •Джеймс Дэниэл 77' (Матондо Рабби ( 77') •Джонсон Бреннан 77' (Бэйл Гарет ( 77')
Флеккен Марк•Тезе Джордан • 3'Де Врей Стефан•Де Лихт Маттайс 84' (Инди Мартинс ( 84') •Хатебур Ханс•Коопмейнерс Теун•Схаутен Йерди 67' (Бергвейн Стевен ( 67') •Маласиа Тирелл•Ланг Ноа 90' (Тиль Гус ( 90') •Гакпо Коди 67' (Де Йонг Френки ( 67') •Вегхорст Ваут
08 июня. Стадион "Кардифф Сити Стэдиум" (Кардифф).