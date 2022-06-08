Уэльс, казалось, отобрал победу у Голландии, но на 90-й минуте снова пропустил

Встреча Лиги наций между сборными Уэльса и Голландии получилась не очень яркой, но весьма драматичной. Первый тайм был сухим, а на 50-й минуте Теун Коопмейнерс открыл счет. В компенсированное время Рис Норрингтон-Дэвис, казалось, вырвал для британцев ничью, но соперник успел вернуть победный счет своим вторым за 90 минут ударом в створ. Ваут Вергхорст принес гостям три очка.