Бэйл — о поражении от Голландии: Это был очень болезненный удар

Валлийский полузащитник Гарет Бэйл рассказал журналистам о том, что думает по поводу поражения своей команды в матче с голландцами в рамках Лиги наций.

Бэйл сказал, что это была очень сложная игра, хотя у Уэльса на поле появились все сильнейшие футболисты, которые выложились на все 100 процентов. Полузащитник отметил, что это был очень болезненный удар, так что нужно вынести урок из произошедшего.

«В играх с топ-сборными, если ты делаешь что-то не так, то тебя сразу же наказывают за это», - добавил Бэйл.

Напомним, что валлийская команда уступила Голландии со счётом 1:2. Пока «драконы» не набрали ни одного очка в Лиге наций.