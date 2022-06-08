Ван Галь — о сборной Голландии: «Никогда прежде я не руководил такой командой»

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Галь высказался о своём самочувствии.

Ранее сообщалось, что голландский специалист борется с раком.

«Сейчас не время говорить о моей болезни. Но могу заверить вас, что справлюсь, потому что тренировать эту команду — подарок для меня. Никогда прежде в своей карьере я не руководил такой командой», — цитирует ван Галя Sky Sports.

Напомним, ранее ван Галь работал в таких клубах как «Барселона», «Бавария» и «Манчестер Юнайтед».

Свой следующий матч сборная Нидерландов проведёт сегодня, 8 июня. В рамках 2-го тура Лиги наций подопечные ван Галя встретятся с «Уэльсом». Игра начнётся в 21:45 по московскому времени.