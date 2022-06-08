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Ван Галь — о сборной Голландии: «Никогда прежде я не руководил такой командой»

08 Июня 2022 • 11:20 Комментировать
Уэльс
...
Голландия
6.60 4.30 1.50
Через 7 ч. 0 мин.

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Галь высказался о своём самочувствии.

Ранее сообщалось, что голландский специалист борется с раком.

«Сейчас не время говорить о моей болезни. Но могу заверить вас, что справлюсь, потому что тренировать эту команду — подарок для меня. Никогда прежде в своей карьере я не руководил такой командой», — цитирует ван Галя Sky Sports.

Напомним, ранее ван Галь работал в таких клубах как «Барселона», «Бавария» и «Манчестер Юнайтед».

Свой следующий матч сборная Нидерландов проведёт сегодня, 8 июня. В рамках 2-го тура Лиги наций подопечные ван Галя встретятся с «Уэльсом». Игра начнётся в 21:45 по московскому времени.  

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Евро-Футбол.Ру,
Луи Ван Галь Сборная Нидерландов
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УЭЛЬС ГОЛЛАНДИЯ
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08.06  21:45 Ирландия ... Украина 3.00 3.35 2.46
08.06  21:45 Уэльс ... Голландия 4.00 3.55 1.96
08.06  21:45 Бельгия ... Польша 1.57 4.00 6.60
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