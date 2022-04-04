Ван Галь болен раком

Опытный наставник голландской сборной Луи ван Галь борется с раком простаты.

70-летний голландский специалист сам рассказал журналистам о борьбе с агрессивной формой рака простаты. Ван Галь отметил, что прошёл уже больше двадцати процедур лучевой терапии и не собирается сдаваться. Тренер добавил, что не говорил о болезни раньше, так как не хотел напрягать игроков голландской сборной от важных матчей.

Напомним, что голландская сборная уверенно прошла отборочный цикл и завоевала путёвку на чемпионат мира в Катаре.