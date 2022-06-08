Политано — о победе над венграми: Я доволен нашей игрой, но было очень непросто

Полузащитник «Наполи» и итальянской сборной Маттео Политано высказался по поводу победы своей национальной команды над венграми.

Политано сказал, что он очень доволен игрой итальянской команды, хотя был непросто, ведь венгры очень старались, не сдавались и заставили попотеть. Полузащитник отметил, что итальянцы очень здорово оборонялись всей командой во второй половине, когда это было необходимо для того, чтобы сохранить победный счёт.

Напомним, что «скуадра адзурра» под руководством Роберто Манчини обыграла венгерскую сборную со счётом 2:1. Голами отметились Николо Барелла и Лоренцо Пеллегрини.