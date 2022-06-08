Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига наций УЕФА

Политано — о победе над венграми: Я доволен нашей игрой, но было очень непросто

08 Июня 2022 • 09:55 Комментировать
Италия
2:1
Венгрия
окончен

Полузащитник «Наполи» и итальянской сборной Маттео Политано высказался по поводу победы своей национальной команды над венграми.

Политано сказал, что он очень доволен игрой итальянской команды, хотя был непросто, ведь венгры очень старались, не сдавались и заставили попотеть. Полузащитник отметил, что итальянцы очень здорово оборонялись всей командой во второй половине, когда это было необходимо для того, чтобы сохранить победный счёт.

Напомним, что «скуадра адзурра» под руководством Роберто Манчини обыграла венгерскую сборную со счётом 2:1. Голами отметились Николо Барелла и Лоренцо Пеллегрини.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Сборная Венгрии Лига Наций Маттео Политано
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
08.06  21:45 Шотландия ... Армения 1.50 4.40 7.00
08.06  21:45 Ирландия ... Украина 3.00 3.35 2.46
08.06  21:45 Уэльс ... Голландия 4.00 3.55 1.96
08.06  21:45 Бельгия ... Польша 1.57 4.00 6.60
Все матчи
Новости
Сегодня, 08 Июня
10:08 · Лига наций УЕФА
Саутгейт: Если бы проиграли немцам, то разочаровались бы в себе
09:55 · Лига наций УЕФА
Политано — о победе над венграми: Я доволен нашей игрой, но было очень непросто
09:28 · Лига наций УЕФА
Лукаку не поможет сборной Бельгии в ближайших матчах Лиги наций
09:21 · Лига наций УЕФА
Тренер сборной Германии остался доволен матчем с англичанами
09:14 · Лига наций УЕФА
Саутгейт высказался по поводу 50 голов Кейна в составе сборной Англии
08:50 · Лига наций УЕФА
Мюллер вышел на 5-е место по матчам за сборную
08:44 · Лига наций УЕФА
Манчини — о победе над венграми: Впереди у нас ещё много работы
07:59 · Лига наций УЕФА
Кейн: Люблю забивать, а особенно за сборную
07:53 · Лига наций УЕФА
Линекер — о 50 голах Кейна за сборную: Это невероятное достижение
07:31 · Лига наций УЕФА
Доннарумма: Капитанская повязка в сборной — это невероятные эмоции
07:16 · Лига наций УЕФА
Гюндоган разочарован ничьей с Англией
01:00 · Лига наций УЕФА
Шотландия - Армения: прогноз на матч Лиги Наций УЕФА
00:59 · Лига наций УЕФА
Уэльс - Нидерланды: прогноз на матч Лиги Наций УЕФА
00:55 · Лига наций УЕФА
Ирландия - Украина: прогноз на матч Лиги Наций УЕФА
00:54 · Лига наций УЕФА
Кейн - второй игрок в истории сборной Англии, забивший 50 голов
Все новости
Рекомендуем