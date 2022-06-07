Манчини подвёл Манчини автоголом, но Италия всё равно отпраздновала победу над Венгрией

Сборная Венгрии после неожиданной победы над Англией отправилась в гости к итальянцам.

На «Дино Мануцци» во вторник встречались две команды, не попавшие на чемпионат мира. Италия, напомним, оконфузилась в стыковом матче против Северной Македонии, а Венгрия не вышла из своей отборочной группы. Значит, Лига наций приобрела для этих сборных несколько большее значение. В первом туре итальянцы сыграли вничью с немцами, а венгры обыграли англичан. Получается, мадьяры единолично шли на первом месте.

Год назад «скуадра адзурра» прекрасно провела чемпионат Европы, а теперь ей надо снова восстанавливать свой статус. Крупное поражение в Финалиссиме от Аргентины тоже не добавляло вистов команде с Апеннинского полуострова. Итальянцы вышли на поле чезенского стадиона в значительно обновлённом составе и с довольно-таки хорошим настроем.

Игра пошла в приличном темпе, хозяева сосредоточились на атакующих действиях. Правда, могла «голубая эскадра» пропустить на той же 26-й минуте, когда имел момент Шаллаи. Мяч шёл низом неудобно для вратаря, но Доннарумма справился. А через четыре минуты итальянцы праздновали взятие чужих ворот. Спинаццолла прокатил мяч поперёк с левого фланга на подступы к штрафной, и Барелла блестяще вкрутил его в левую девятку (1:0).

«Скуадра адзурра» на этом не успокоилась и не отошла назад, как сделала бы во времена катеначчо. На 36-й минуте Бастони оказался на месте центрального нападающего и пытался замкнуть низовой перевод, однако первым на мяче всё-таки был Гулачи. Тем не менее до перерыва счёт ещё стал 2:0. Это Политано разобрался в штрафной после прострела от Пеллегрини.

Второй тайм не стал для подопечных Роберто Манчини лёгкой прогулкой. Венгры не сдались, а оборона итальянцев не была монолитом. Шаллаи пробил по центру и не переиграл Доннарумму, вскоре после чего Политано мог сделать счёт крупным, но засадил мяч в перекладину с отскоком не за ленточку. В районе часа игры апеннинцы доигрались до автогола – Джанлука Манчини срезал в ближний угол правофланговый прострел Фиолы (2:1).

В концовке Италия действовала с мячом в атаке, и был близок к голу Локателли, пробивший в руки Гулачи после обыгрыша с Белотти. Мадьяры не приложили достаточно качественных усилий, чтобы спасти этот матч, и победа досталась итальянцам, несмотря на автогол. По итогам двух туров Лиги наций «скуадра адзурра» набрала четыре очка, а венгры обладают тремя баллами.

Кирилл Иванцов