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Лига наций УЕФА

Манчини подвёл Манчини автоголом, но Италия всё равно отпраздновала победу над Венгрией

07 Июня 2022 • 23:37 Комментировать
Италия
2:1
Венгрия
окончен

Сборная Венгрии после неожиданной победы над Англией отправилась в гости к итальянцам.

Протокол игры  
Италия 2:1Венгрия
(1:0) Барелла Николо30'   
(2:0) Пеллегрини Лоренцо45'   
  61'Манчини Джанлука (2:1)
Доннарумма ДжанлуиджиКалабрия ДавидеМанчини ДжанлукаБастони АлессандроСпинаццола Леонардо  75' (Димарко Федерико (  75') Барелла Николо   64'  84' (Тонали Сандро (  84') Кристанте Бриан   90'Пеллегрини Лоренцо  66' (Локателли Мануэль (  66') Политано Маттео  75' (Белотти Андреа (  75') Распадори Джакомо  84' (Зербин Алессио (  84') Ньонто Вильфред
Запасные: Ди Лоренцо ДжованниЛуис ФелипеЭспозито СальватореБонуччи ЛеонардоПессина МаттеоМерет АлексКраньо Алессио
Дибус ДенешЛанг АдамОрбан ВиллиСалаи АттилаНего Лоик  58' (Фиоло Оттила (  58') Надь Адам  58' (Стайлс Каллум (  58') Шефер Андраш   71'  87' (Ванча Залан (  87') Надь Жолт  81' (Болла Бендегуз (  81') Шаллаи РоландСобослаи ДоминикСалаи Адам  87' (Адам Мартин (  87')
Запасные: Вечеи БалинтСаппанош ПетерКечкеш АкошСаллой ДаниэльГулачи ПетерPeter BarathШпондлер Чобо
07 июня. Стадион "Orogel Stadium-Dino Manuzzi".

На «Дино Мануцци» во вторник встречались две команды, не попавшие на чемпионат мира. Италия, напомним, оконфузилась в стыковом матче против Северной Македонии, а Венгрия не вышла из своей отборочной группы. Значит, Лига наций приобрела для этих сборных несколько большее значение. В первом туре итальянцы сыграли вничью с немцами, а венгры обыграли англичан. Получается, мадьяры единолично шли на первом месте.

Год назад «скуадра адзурра» прекрасно провела чемпионат Европы, а теперь ей надо снова восстанавливать свой статус. Крупное поражение в Финалиссиме от Аргентины тоже не добавляло вистов команде с Апеннинского полуострова. Итальянцы вышли на поле чезенского стадиона в значительно обновлённом составе и с довольно-таки хорошим настроем.

Игра пошла в приличном темпе, хозяева сосредоточились на атакующих действиях. Правда, могла «голубая эскадра» пропустить на той же 26-й минуте, когда имел момент Шаллаи. Мяч шёл низом неудобно для вратаря, но Доннарумма справился. А через четыре минуты итальянцы праздновали взятие чужих ворот. Спинаццолла прокатил мяч поперёк с левого фланга на подступы к штрафной, и Барелла блестяще вкрутил его в левую девятку (1:0).

«Скуадра адзурра» на этом не успокоилась и не отошла назад, как сделала бы во времена катеначчо. На 36-й минуте Бастони оказался на месте центрального нападающего и пытался замкнуть низовой перевод, однако первым на мяче всё-таки был Гулачи. Тем не менее до перерыва счёт ещё стал 2:0. Это Политано разобрался в штрафной после прострела от Пеллегрини.

Второй тайм не стал для подопечных Роберто Манчини лёгкой прогулкой. Венгры не сдались, а оборона итальянцев не была монолитом. Шаллаи пробил по центру и не переиграл Доннарумму, вскоре после чего Политано мог сделать счёт крупным, но засадил мяч в перекладину с отскоком не за ленточку. В районе часа игры апеннинцы доигрались до автогола – Джанлука Манчини срезал в ближний угол правофланговый прострел Фиолы (2:1).

В концовке Италия действовала с мячом в атаке, и был близок к голу Локателли, пробивший в руки Гулачи после обыгрыша с Белотти. Мадьяры не приложили достаточно качественных усилий, чтобы спасти этот матч, и победа досталась итальянцам, несмотря на автогол. По итогам двух туров Лиги наций «скуадра адзурра» набрала четыре очка, а венгры обладают тремя баллами.

Кирилл Иванцов

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окончен Фарерские острова 0:1 Люксембург 4.15 3.35 1.97
окончен Италия 2:1 Венгрия 1.47 4.15 7.90
окончен Германия 1:1 Англия 2.30 3.40 3.35
окончен Босния и Герцеговина 1:0 Румыния 1.93 3.55 4.05
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